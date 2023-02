Začátek druhé půle smazal z tváře hostujícího kouče Romana Nádvorníka spokojený výraz. Jeho svěřence totiž zastihl v nedbalkách a obměněná sestava Pražanů ho měla ve své moci. Významně jí k tomu dopomohl brzy odpískaný pokutový kop, který proměnil Matějka – 1:2. O čtvrthodinku později si hosté od Jordánu nepohlídali zadní tyč, a otevřeli tak prostor pro vyrovnávající trefu extáborského Holiše – 2:2. Přestože pak měla obě mužstva několik slibných možností, smírný výsledek zůstal v platnosti.

Zápas ve strahovském tréninkovém centru představoval pro fotbalisty FC Silon Táborsko generálku na jarní mistrovský program. Rozehrají ho pořádně zostra – už v neděli od 14.30 hodin vyrukují na Kvapilce do bitvy s MFK Vyškov. Aktuální druhý tým tabulky se netají postupovými ambicemi a bude pro domácí partu hodně těžkým soustem. Dobře si je toho vědom i její lodivod Roman Nádvorník. „Pořádně nevíme, co od Vyškova čekat, protože kádr doplnil o další cizince. O to lepší by bylo, kdyby se nám tak těžký zápas povedl, protože by nám to pomohlo do dalších kol,“ dodal Roman Nádvorník.

Dukla Praha – FC Silon Táborsko 2:2 (0:2)

Branky: 49. Matějka (pen.), 64. Holiš – 10. Navrátil, 30. Šašinka.

Dukla Praha: Rada (45. Čtvrtečka) – Barac, Krch, Peterka (45. Piroch), Zapletal 45. (Holiš) – Šebrle (45. Moulis), Uhlíř (45. Matoušek), Havelka, Kozel (65. Lehký), Hrubeš (45. Buchvaldek) – Matějka (65. Špatenka).

FC Silon Táborsko: Pastornický – Plachý, Navrátil, Novák (65. Koné), Kosek – Kateřiňák, Alexandr – Kronus, Mach (80. Oloko Ede), Sylla (70. Varačka) – Šašinka (60. Sojka).