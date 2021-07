„Je vidět, že zápas s Dynamem nebyl jen jednou vlaštovkou, která jaro nedělá, že to nebyla jen náhoda,“ zářil po utkání trenér Miloslav Brožek a dodal, že před zápasem na své svěřence apeloval, že by bylo třeba výkon z utkání proti Dynamu potvrdit. „A musím říct, že kluci opět odehráli velice kvalitní utkání,“ ocenil kouč FCT.

Hlavně v prvním poločase a v úvodu druhého dějství bylo Táborsko prvoligovému týmu minimálně vyrovnaným soupeřem a po zásluze také v 8. minutě šlo do vedení, které pohotovou trefou zařídil Jakub Matoušek. Ten navíc krátce nato měl i další tutovku, sám před brankou však trefil jen gólmana Čtvrtečku. „Řekl bych, že Matoušek je největším překvapením naší letošní přípravy. Jak pro nás, tak asi i pro Dynamo. Ještě to ale bude muset potvrdit i v soutěži,“ dal trenér Brožek najevo, že o třiadvacetiletého útočníka, jenž do Tábora přišel na testy z béčka Dynama, možná u Jordánu bude zájem.

„Těší mě nejen výsledek, ale i to, jakým způsobem se prezentovali v zápase táborští hráči,“ vyzdvihl Brožek, maje zřejmě na mysli to, že druhý gól jeho týmu dal jeden z mladíků Vozihnoj.

Favorit porážku odvrátil až díky Hyčkově trefě v závěru, kdy už Táborsku docházely síly. „Ale to už jsme do hry poslali i naše dorostence a další hráče ze širšího kádru. Šťáva nám už zákonitě došla,“ upozornil kouč Táborska. „Aspoň si Slávik zachytal a potvrdil, jak výborný gólman to je,“ usmál se Brožek.