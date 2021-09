Opavští fotbalisté ztratili na domácím trávníku další dva body. V rámci osmého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY totiž uhráli s Táborskem pouze bezbrankovou remízu.

SFC Opava-Táborsko 0:0 | Foto: Deník/Petr Widenka

Opava se k první střele dostala v šesté minutě, kdy vyprášil rukavice brankáře Pecháčka Pikul. Na druhé straně dal osobě vědět Tijani, který nakopl brankáře Digaňu. V 9. minutě se dostal do soupeřova vápna Holík, nahrál Pisačičovi, ten ale míč do sítě nedostal. Nejprve se mu balon zamotal pod nohami, následně střílel nad. Táborsko se ale také snažilo o ofenzivu. Po centru ze strany chyběl Plachému kousek, aby dával míč do odkryté brány. Ve 35. minutě se hezky uvolnil Tijani, dokonce se dostal i ke střele, ale Digaňa balon vyrazil. První poločas ale jinak žádnou zajímavou fotbalovou podívanou nepřinesl.