Do sezony jste asi šli s vyššími ambicemi. Je to tak?

Očekávali jsme, že budeme mít více bodů, to určitě. Vyhodnotili jsme si, kde jsme udělali hlavně chyby, co jsme mohli udělat líp. Nejdřív je třeba se vždycky dívat směrem k sobě a teprve pak brát na vědomí i další okolnosti, které rozhodovaly o výsledcích našich zápasů.

Co třeba máte na mysli?

Určitě covid-19, vždycky nám totiž dva tři hráči onemocněli, a to mělo vliv na naše výkony. Navíc jsme měli i zranění, a to i ta dlouhodobá, která se nám v minulé sezoně vyhýbala. Týkalo se to i klíčových hráčů, jakými byli na stranách de Almeida a Jánošík. A byť Táborsko je ve druhé lize zavedená značka, do sezony jsme šli jako nováček soutěže. Přesto jsme věřili, že si povedeme lépe.

Vy jste řadu utkání ztratili až v samém závěru, takové porážky asi mrzely tím víc…

Mrzela nás hned v úvodním kole prohra 1:3 se Žižkovem, který dvakrát trefil neuvěřitelný gól. Na výhru jsme jednoznačně měli v Chrudimi, jenže jsme tam dohrávali bez dvou vyloučených. Vstup do soutěže nám tudíž nevyšel, pak jsme se ale zvedli a začali bodovat. Že jsme přesto skončili jen na osmi bodech zavinilo, že po čtyřech zápasech bez prohry jsme aspoň do remízy nedotáhli zápas s Varnsdorfem, kdy jsme celou hodinu do soupeře bušili, vedli 1:0, ale nakonec v nastavení padli 1:2. To mělo na naše mladé hráče v závěru sezony zřejmě negativní dopad.

To, že mladí hráči dostávali tolik příležitostí, by pro fotbal v Táboře mělo být naději do budoucna. Je to tak?

To je velké pozitivum, neboť ti mladí nejen dostávali hodně možností se ukázat, ale řada z nich také obstála. Z těch našich hodně mladých třeba Icha či Brabec. Ve třetí lize o nás všichni říkali, že pracujeme příliš s cizinci. Ty jsme zhodnotili a díky tomu si vytvořili finanční základ pro to, abychom byli stabilizovaní ve druhé lize a v létě jsme dali šanci našim mladíkům. A ti by měli být nadějí do dalších let.

O které hráče se mužstvo opíralo?

Když jsem se teď díval, jak jsme v květnu vstupovali do přípravy, byli k dispozici pro útok Vandas, Musiol a Sima. Jenže Musiol deset zápasů a nula bodů, jemu se podzim vůbec nepovedl. Vandas ode᠆šel na Vyšehrad, kde má taky nula bodů. Sima nestihl u nás odehrát žádný zápas o body a přestoupil do Slavie. Do sestavy se tak prosadili i hráči, kteří na úrovni druhé ligy toho neměli ještě tolik odehráno. Třeba Provazník, jehož považuji za talentovaného výborného hráče, ale zranil se. Anebo Majka, jenž ale už v prvním kole byl zraněn. Dále Čapek, jenž už něco nahráno má, před příchodem k nám ale dlouho nehrál. Jeho forma však šla nahoru a dle mého názoru to byl nejlepší náš hráč. Ač i od něj čekám, že bude dávat víc gólů. To však platí i na další hráče, vždyť jsme na podzim nastříleli jen devět branek… Na tom musíme v zimě hlavně zapracovat.

Ve druhé lize hrají velkou roli zkušení hráči, bylo tomu tak i v Táborsku?

Řekl bych, že zkušení hráči tuto sezonu neměli zrovna ideální. Jak jsem říkal, s různými problémy se potýkal Zbyněk Musiol, navíc ho na tři zápasy vyřadila červená karta. Optimální čísla neměl ani Kučera, ale patřil k našim nejlepším hráčům. Kuba Navrátil přes svůj věk byl jedním z lídrů týmu. Ani on se sice nevyvaroval chyb, vždy ale dělal maximum pro to, abychom v zápase uspěli.

Zmínil jste se, že v Táborsku se hodně pracovalo s cizinci. Dovedete si představit vaše výsledky, kdyby u Jordánu zůstal Abdallah Sima?

Já to vnímám jasně: Sima by nám dal pět, sedm či deset gólů, pomohl by nám k osmi bodům a my bychom byli bez problémů. Jenže měl by Sima tu hodnotu, jakou má dnes? Já osobně jsem šťastný, že Sima je tam, kde dneska je a kde by nebyl, kdyby v Táborsku zůstal. Přeji mu, aby se mu dařilo dál a my si musíme poradit bez něj.

A platí, že když ze Slavie půjde Sima ze velké peníze do světa, bude se Táborsko na přestupové částce podílet?

My máme podíl ze všech hráčů, kteří od nás odchází. To je naprosto standardní. Není to jen o Simovi, zájem je o další naše hráče. Myslím si, že vylétnout nahoru může i náš další bývalý hráč Conde, jenž hraje ve Zlíně.

Před časem jste v rozhovoru pro náš list uvedl, že máte tři výborné gólmany, z nichž by jeden měl v zimě odejít.Už je jasno, kdo to bude?

Definitivně se rozhodne až na konci přestupního termínu, nicméně jeden z našich brankářů by měl odejít na hostování. A klidně se může stát, že odejdou i dva, v tom případě by ale někdo musel přijít. Všichni ti tři, kteří tady jsou, mohou chytat druhou ligu, všichni mají vysokou kvalitu. Je otázka, s kým z té trojice budeme pracovat my z hlediska některých dalších aspektů. Třeba, zda jít do sezony se dvěma dvacetiletými brankáři Zadražilem a Pecháčkem, když o Slávika je zájem i v lize. Nebo si nechat Slávika a jednoho z mladíků. Navíc je tu i Cízler, jenž má do budoucna velký potenciál.

Co chystáte na zimní přípravu a vaše přání do jara?

Zimní přípravu začínáme už v pondělí 4. ledna a počítáme i s účastí v Tipsport Cupu. Příprava bude dlouhá a jejím cílem bude kvalitně se připravit na jarní část sezony. Přání je jediné: Táborsko do druhé ligy patří a my musíme udělat vše pro to, abychom druhou ligu v Táboře udrželi!