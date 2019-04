Jihočeši půjdou do nedělního zápasu jako favorité, jenže na domácím hřišti se jim právě proti Vlašimi vůbec nedaří a v posledních čtyřech utkáních s ní doma třikrát prohráli a jednou remizovali… „Víme, že se nám předchozí zápasy s Vlašimí doma nepovedly, ale věřím, že jsme z nich poučili a že tentokráte uspějeme,“ doufá trenér David Horejš.



„Vstup do letošní sezony se nám vydařil a z toho, že jsme ze dvou zápasů uhráli všech šest bodů, máme samozřejmě velkou radost,“ vyzdvihl kouč Dynama, hlavu v oblacích ale nemá: „Za námi jsou teprve dvě kola a musíme pracovat dál. Těžké utkání nás čeká už v neděli doma s Vlašimí,“ podtrhl.



Do tréninku už se naplno zapojil brankář Staněk, jenž by tudíž měl být s Vlašimí už k dispozici. „Na sto procent ještě fit není Roman Wermke, ale počítat můžeme už s Davidem Ledeckým, jehož přestup z Polska se podařilo dotáhnout do konce,“ sdělil Horejš a nevyloučil start nové posily hned od začátku. „Přišel sem proto, aby nám pomohl. Nepřišel včera, trénuje s námi už dva týdny, akorát do zápasu nemohl. Pravděpodobnost, že naskočí od začátku, tam tudíž je,“ krčil Horejš rameny.



„Vlašim má svou sílu, je to jakási farma Sparty s talentovanými kluky, ale také zkušenými hráči v čele se Štochlem či Hadaščokem. Rozhodně nás nečeká snadný zápas, my bychom ale chtěli dál plout na vítězné vlně a uděláme pro to maximum,“ ujistil před nedělním zápasem kouč Dynama.



Tábor – Doma se v nedělním zápase II. ligy představí také fotbalisté Táborska, kteří na hřišti v Kvapilově ulici od 17 hodin změří své síly s Vítkovicemi.



„Vítkovice minule vyhrály se Sokolovem a svou sílu už ukázaly předtím v Pardubicích, my ale doma chceme uhrát tři body,“ zdůraznil trenér FCT Kamil Tobiáš.



Ten zřejmě své hráče důrazně upozorní, že soustředěně je třeba hrát vždy už od začátku – jak s Hradcem, tak ve Varnsdorfu totiž Táborsko rozhodující gól dostalo hned v úvodu utkání. „Je pravda, že jsme vždy na začátku obou zápasů udělali dvě fatální chyby a za ně byli potrestáni ztrátou bodů, nechtěl bych ale, aby se o nás říkalo, že nezvládáme začátky utkání. Dle mě spíše šlo o shodu okolností,“ podotkl trenér Táborska. „Ty brzké góly nás ale mrzí, neboť v obou předchozích zápasech jsme sice pak mohutně dotahovali, ale srovnat se nám už nepodařilo,“ vraštil čelo Tobiáš.



Do nedělního duelu s Vítkovicemi jde Táborsko v plné síle a s cílem získat první body: „Naštěstí zranění se nám zatím vyhýbají, jsme kompletní. Doma je důležité bodovat a věřím, že se nám to povede,“ doufá Tobiáš.