A přestože vyhráli hladce a dá se říct, že také zcela zaslouženě, trenér Petr Mikolanda měl k výkonu svého týmu i výhrady.



Ty se ale rozhodně netýkaly úvodu zápasu. „Prvních zhruba dvacet minut z naší strany bylo výborných, měli jsme tři čtyři tutové šance a je škoda, že jsme dali jen jeden gól,“ mrzelo trenéra Táborska, jehož svěřenci skutečně v první čtvrthodině hráli velice dobře a zejména ve středu hřiště díky dvojici Čermák – Valenta kralovali. Domácí hráči stálému tlaku hostí odolávali jen s velkými potížemi a také díky výborným zákrokům brankáře Tomy, jenž k Otavě přišel na hostování právě z Táborska.



Po výborné úvodní dvacetiminutovce nicméně šel výkon Mikolandova mužstva dolů. „Zřejmě jsme se tím, jak se hra vyvíjela, trošku uchlácholili a mysleli jsme si, že to půjde i dál samo, přestože přestaneme běhat a navíc začneme hrát hrozně složitě,“ hněval se Mikolanda.



„O přestávce jsme si v kabině k tomu něco řekli, jenže ti hráči, kteří na hřiště přišli, si zřejmě mysleli, že zase mohou hrát na pět šest doteků, v klidu a ve stylu staré gardy. Což se většinou nevyplácí a my na to taky mohli doplatit, protože domácí hráči vycítili, že když to dají jednoduše nahoru, že by to mohlo jít. A my s tím rázem měli problémy, a to i proto, že jsme naopak v této fázi utkání hráli hrozně komplikovaně,“ vraštil čelo trenér Táborska.



Přestože písečtí fotbalisté hru opticky vyrovnali, do větších šancí se nedostávali. Přesto byli blízko i vyrovnávacímu gólu, když po hodině hry střídající Antonín Presl napálil zpoza vápna nečekanou ranou míč do tyče.



Až to možná fotbalisty Táborska vyburcovalo. „Až posledních deset minut, kdy jsme hru zjednodušili, jsme ze dvou jednoduchých akcí přidali další dva góly,“ konstatoval Mikolanda, dle něhož by to pro jeho svěřence mělo být poučením: „Pokud budeme-li hrát komplikovaně, nic neuděláme. Když budeme hrát jednoduše, bude to mít nějaký účel.“



Exboleslavský Jiří Valenta, byť i on po výtečném začátku se trošku vytratil, by měl být pro mladý tým Táborska posilou. „Je s námi krátce, byl to jeho první zápas a s týmem se teprve sžívá. Určitě se ale rozjede, a proto ho tady máme,“ vyzdvihl trenér Mikolanda. „Stejně tak by i Patrik Dressler pro nás měl být posilou. Oba by měli být pro náš mladý a v některých fázích až naivní tým velkým přínosem a my si od nich hodně slibujeme,“ zdůraznil kouč FCT.



Vyzdvihl i Čermáka. „Když to hraje tak, jak to umí a jak to hrát má, je vidět, že to má hlavu a patu.“ Ale od Geberta, jenž by stejně jako Čermák měl přijít k Jordánu na hostování z Dynama, čeká víc: „Byl to jeho první zápas a musím říct, že to bylo málo.“



Dva týdny před startem jarní části II. ligy Táborsko už v Písku představilo prakticky kádr, s nímž by mělo bojovat na jaře o záchranu. „Dá se říct, že kádr pro jaro je téměř už dokončen,“ potvrdil trenér Petr Mikolanda.