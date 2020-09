Vedení klubu má radost. „Jsme rádi, že se oba chytili příležitosti. Svým výkonem rozhodně nezklamali. Ukazuje se, že mladí hráči mají v A-týmu zelenou,“ uvedl ředitel klubu Josef Holub.

Devatenáctiletý Matěj Brabec do Táborska přišel ve třinácti letech z Jindřichova Hradce. V žácích ho „pilovali“ trenéři Holub s Regáskem. „V dorostu mě vedla spousta trenérů - Hešík, Tobiáš, Štica, Musil nebo Procházka. Nejdéle mě však měli trenér Jaroš s trenérem Regáskem,“ uvedl Matěj Brabec. „Každý trenér mi dal něco jiného, ale nejvíc jsem se asi naučil od trenérů Jaroše a Regáska. Snažili se mi vždy ukázat tu správnou cestu a tou si jít.“

Co říkal Matěj na svůj debut v profesionální soutěži? „Jsem strašně rád, že jsem nastoupil. Hodně jsem se na to těšil. Dost mě mrzí, že jsme prohráli. O to více, když jsme na soupeře jednoznačně měli. Emoce byly trochu jiné než obvykle. Nikdy předtím jsem takový zápas nehrál, takže to pro mě byla velká změna. Lehká nervozita tam byla,“ svěřil se Matěj Brabec, který si přítomnost v prvním mužstvu FCT užívá. „Je to skvělý pocit. Už od doby, kdy jsem přišel do Táborska, jsem jednou chtěl být v A týmu a teď jsem strašně rád, že mohu být jeho součástí. Svým mladším spoluhráčům bych vzkázal, ať dále tvrdě trénují a jsou trpěliví. Jejich šance přijde.“

Zdroj: Jan ŠkrlePodobně debut i začlenění do prvního mužstva vnímá Marek Icha, který do Táborska přišel jsem v roce 2010 z FK Loko Veselí nad Lužnicí. „V žácích mě vedli trenéři Radim Kokeš, Karel Ondráček a můj taťka. V dorostu mě dva roky trénoval Zbyněk Jaroš s Antonínem Musilem a poté Zdeněk Procházka s Jaroslavem Passlerem. Trenéři mi předali mnoho zkušeností, které můžu nyní v dospělém fotbale využít,“ míní Marek Icha. Někteří jeho bývalí spoluhráči hrají v pražských klubech, ale zatím nikdo jako on profesionální soutěž nehraje. „Jsem rád, že jsem dostal od trenéra důvěru hrát od první minuty. Na zápas jsem se těšil. Věděl jsem, že nemusím být nervózní, protože mě spoluhráči na hřišti podrží,“ řekl mladý středopolař. Zápas byl podle něho náročný „I přesto, že jsme prohráli, tak jsem si ho velmi užil. Je pro mě čest být členem A-týmu. Každému bych to přál. Důležité je, aby na sobě mladí hráči stále pracovali.“