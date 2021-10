Do zápasu s Chrudimí jste šel až ve druhé půli. Jaké jste dostal od trenéra o poločase pokyny?

Pokyny bývají v podobné situaci stejné. Stav byl 0:0, což nám nevyhovovalo. Cílem bylo hru rozhýbat, zvednout kvalitu týmu, být na hřišti poctivý a něco vymyslet…

Což se nakonec povedlo, Táborsko zvítězilo, ale mohlo to být výsledkově i lepší, ne?

Vždycky to může být lepší. Jsem rád, že jsme udrželi čisté konto. Měli jsme spoustu dalších šancí, které jsme neproměnili. Převažuje spokojenost. Naštvaní jsme určitě nebyli…Já sám jsem měl ve druhém poločase dvě příležitosti, mohlo to skončit klidně 4:0. Chrudim dala gól, který jí nebyl uznán pro ofsajd.

Zmínil jste vaše šance, co chybělo k lepšímu zakončení?

Trefit branku ze dvou metrů. Možná větší soustředěnost, klid. Nechápal jsem, že jsem svou největší šanci neproměnil. Přišel mi od Tijaniho krásný míč, který jsem dobře netrefil.

Do Táborska jste přišel z Dynama. Jak jste tu spokojen?

Jsem příjemně překvapen, jak tým pracuje. Je v něm převaha mladých hráčů. Všichni si plní, co mají. Ještě jsem neviděl žádné mužstvo tak dobře pracovat jako Táborsko. Možná dříve ve Zlíně, kde jsem působil. Táborsko zdobí urputnost, bojovnost, kolektivní výkony. Chceme v nich i nadále pokračovat. Líbí se mi i město Tábor, takže jsem tu velmi spokojený.

Takže v Táboře žijete?

Ano, nemá moc rád dojíždění. Jsem raději přímo tady v Táboře. Rodinu mám na Moravě.

Objevujete se v záloze, umíte hrát obránce. Kde vám to sedí nejvíce?

V poslední době jsem dlouho hrál pravého obránce. Kdysi jsem však začínal v záloze. Pak jsem se přesunul do obrany. V Táborsku hraji v záloze, užívám si to, mám větší volnost směrem dopředu.

Máte zkušenosti z Evropské ligy v dresu Zlína. Na která utkání rád vzpomínáte?

Třeba na zápas s Lokomotivem Moskva, kde hrál portugalský reprezentant. To byla jiná třída. Dělal si s námi na hřišti, co chtěl. Vzpomínám i na zápas v Kodani před třiceti tisící fanoušky.

Příští zápas Fortuna: národní ligy v Jihlavě se hraje už v pátek. Není to moc rychlé?

Naopak, nemám rád, když jsou dlouhé zápasové prostoje. Kratší týden mi vyhovuje. Odehrajeme zápas v Jihlavě a budeme mít volný víkend. Věřím, že v Jihlavě můžeme uspět.