České Budějovice, Tábor – Cíl, se kterým šli do letošní druholigové sezony, fotbalisté českobudějovického Dynama splnili už před termínem. Po po středeční výhře s Chrudimí 3:1 zvýšili náskok v čele tabulky před druhou Jihlavou na jedenáct bodů, takže ve zbývajících třech kolech už o přímý postup do I. ligy je nikdo připravit nemůže.

Fotbalisté Dynama v čele s kapitánem týmu Jiřím Kladrubským po výhře s Chrudimí slaví návrat do I. ligy. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Bouřlivé oslavy vypukly hned po zápase na stadionu, pokračovaly na náměstí tradiční koupelí v kašně a končily až hluboko po půlnoci. „Já hráčům po zápase sdělil, ať se připoutají, protože ta jízda, která nás čeká, bude neskutečná,“ s úsměvem dal trenér David Horejš najevo, že trenéři na možné porušení zásad životosprávy zcela výjimečně zřejmě nebudou až tak přísní… „Vyhrát druhou ligu, z níž od letoška postupuje přímo jen vítěz a další dva týmy čeká baráž, navíc ji vyhrát s takovým náskokem a po tak nevídaně vítězném tažení, je obrovský úspěch a kluci si tudíž zaslouží to i patřičně oslavit,“ připustil.



Vedle zmíněných oslav na hráče Dynama i členy realizačního týmu čekal i další příjemný okamžik, a to konečně shodit plnvousy, které některým na jaře na tvářích vyrašily: „Neholíme se od začátku března, kdy se mužstvo dohodlo, že až do postupu se holit nebudeme. Já se na to, až to shodím, těšil už hrozně moc, už jsem nemohl ani jíst polívku,“ smál se Horejš, jenž byl i v tomto směru s hráči solidární. „I to svědčí o tom, že jsme byli schopni udělat pro úspěch maximum,“ vyzdvihl trenér Dynama.



Ačkoli postup už fotbalisté Dynama mají jistý, neradi by si ve zbývajících třech kolech II. ligy pokazili renomé. Což platí také pro nedělní utkání v Jihlavě. „Jen na výlet tam určitě nejedeme,“ ujistil Patrik Čavoš, jenž výhru 3:1 nad Chudimí pečetil třetím gólem. „Chceme sezonu dohrát se ctí,“ potvrdil i kapitán týmu Jiří Kladrubský.



Jihlava dle informací svého klubového webu půjde do zápasu s vítězem II. ligy s cílem vyhrát. „Víme, že fotbalisté Budějovic budou hrát zcela uvolněně a bez nervozity. V jaké sestavě tady nastoupí, teď nelze odhadovat, ostatně my se musíme soustředit na naši hru,“ zdůraznil asistent jihlavského trenéra Josef Mucha. „Chceme vyhrát a definitivně tak potvrdit svůj postup do baráže o první ligu,“ dodal ještě.



Zatímco Dynamo už hlásí splněno, fotbalisty Táborska ve II. lize rozhodující zápasy o setrvání v soutěži teprve čekají. Existenční zápas ve Znojmě ve středu Táborsko zvládlo a přivezlo nesmírně cenné tři body. „Ty ale teď potřebujeme v neděli doma potvrdit i s Pardubicemi,“ apeloval na hráče Karel Musil, jenž na postu trenéra vystřídal po prohře v Prostějově Petra Mikolandu. „Zranění ani stop za karty nemáme, měli bychom být v plné síle.“ pochvaloval si Musil, který tudíž žádné větší zásahy do složení týmu oproti vítězné sestavě ze Znojma nechystá. „Kluci si uvědomili, oč jim jde. Pardubice budou silným soupeřem, ale já věřím, že to i za podpory diváků znovu zvládneme,“ uzavřel nový kouč Táborska.



Zápas u Jordánu mezi Táborskem a Pardubicemi začíná v neděli už od 15 hodin, takže diváci pohodlně stihnou v televizi i prvoligový šlágr Slavia – Plzeň.



Ve III. lize má Písek zápas s Ústím nad Orlicí předehráno (1:2).



V divizi hraje v sobotu Čížová s Admirou (13.30, Soběslav s Berounem (17)a J. Hradec v Dobříši (17), v neděli Táborsko B jede do Sedlčan (17).



Na Složišti ligoví mladíci Dynama změří síly s Duklou Praha: už v sobotu devatenáctka v důležitém utkání o záchranu v I. lize dorostu (11.00) a v pondělí jednadvacítka v lize juniorů (výkop je ve 14 hodin).