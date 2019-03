Fotbalisté Dynama i ve svém druhém jarním zápasu hráli venku, ale přesto po výhře ve Vlašimi vydřeli i v Prostějově další tři cenné body. Jediný gól utkání dal už v 15. min. z pokutového kopu Jiří Kladrubský.



Podobně jako před týdnem ve Vlašimi vstup do zápasu patřil opět Dynamu. A stejně jako v minulém kole i tentokráte v závěru úvodní čtvrthodiny Jihočeši udeřili, když Vošahlíkův faul ve vápně potrestal Kladrubský – 0:1!



Hráči Prostějova verdikt rozhodčího Lercha nemohli překousnout, dle jejich názoru Vošahlík při svém zákroku trefil míč, dle sudího ale i protihráče. „Gratuluji soupeři ke třem bodům, ale zápas hodnotit nebudu,“ prohlásil na pozápasové tiskovce domácí trenér Oldřich Machala a zvedl se ze židle.



Nicméně gól platil, a když poté po Ledeckého faulu na hranici vápna trefil prostějovský Koudelka z trestného kopu jen zeď, šli Jihočeši do druhého dějství s jednogólovým náskokem. Bohužel ale také bez Marečka, jenž v závěru úvodní půlhodiny musel pro zranění ze hřiště. Ke konci první půle mohl zvýšit Novák, jeho hlavička ale šla těsně vedle domácí branky.



Po změně stran se domácí snažili nepříznivé skóre vyrovnat, obrana Dynama ale pracovala spolehlivě. Naopak ke konci zápasu, kdy domácí už hru zcela otevřeli, několik slibných šancí z protiútoků měli hosté, a přestože ani oni neuspěli, cenné body vezli.



A dá se říct, že po zásluze. Byť to soupeř jen těžko kousal: „Hosté prakticky neměli šanci, když nepočítám závěr zápasu, kdy jsme už hráli vabank. Aspoň bod jsme si zasloužili, za výkon klukům patří pochvala,“ chválil své spoluhráče brankář Petrik Le Giang, jenž ke konci právě po zmíněných brejcích hostí vytáhl dva parádní zákroky.



„Věděli jsme, že nás čeká hrozně těžký zápas, a to se potvrdilo. Brzy jsme dali gól a po půli jsme byli hodně na míči a soupeře do žádné vážnější šance nepustili,“ ocenil trenér vítězů David Horejš.



Prostějov - Dynamo ČB 0:1 (0:1) - Branka: 15. Kladrubský (11). ŽK: Koudelka, Sus, Biolek, Kroupa, Vošahlík – Čavoš, Kladrubský. Diváci: 450. Rozhodčí: Lerch – Myška, Melichar. Prostějov: Le Giang – Janíček, Schuster, Sus, Zapletal (79. Ševčík) – Biolek, Polák (66. Žikol), Koudelka, Píchal (57. Lutonský) – Kroupa, Vošahlík. Dynamo: Staněk – Kladrubský, Havel, Novák, Helešic – Čavoš, Mareček (25. Brandner, 84. Táborský) – Martan (88. Wermke), Javorek, Provod – Ledecký.



Tábor – Po prohře ve Vítkovicích šli fotbalisté Táborska do nedělní domácí premiéry jarní části sezony s cílem připravit o body favorizovanou Jihlavu. To se jim povedlo, po bojovném výkonu hráli s druhým týmem tabulky nerozhodně 1:1 a sestupovou předposlední příčku přenechali Chrudimi.



Favorizovaná Jihlava zahájila v neděli u Jordánu aktivně. V 19. min. utekl Klíma po křídle Březinovi a jeho nebezpečná rána jen těsně minula domácí branku. Pět minut nato už se ale hosté dočkali, když po pěkném pasu se uvolnil Klíma a nekompromisní střelou překonal Šimana v brance – 0:1.



A mohlo být ještě hůř, neboť už o tři minuty později si za domácí obrannou čtveřici zaběhl Petr a střelou k tyči překonal Šimana v brance podruhé, naštěstí pro Táborsko gól pro ofsajd neplatil.



S domácími fotbalisty to nevypadalo v té době zrovna dobře, jenže v závěru prvního dějství se hráči Táborska probrali a převzali iniciativu. Ve 36. min. Čermák hlavou ze slibné pozice ještě míč do sítě nedostal, pět minut před půlí ale Hasil už mířil přesně – 1:1!



I po změně stran domácí ve své aktivní hře pokračovali. Dvakrát zahrozil Pilík, poté pálil i Kučera a v 52. minutě volný Klusák z několika metrů trestuhodně branku hostí překopl. Ještě v nastavení po Klusákově rohu gólman Vejmola jen reflexivně vyrazil hlavičku Březiny a na remíze 1:1 už se nic neměnilo.



Táborsko - Jihlava 1:1 (1:1) - Branky: 40. Hasil – 24. Klíma. ŽK: Březina, Zárybnický, Frýdek, Valenta, Ngimbi. Diváci: 527 Rozhodčí: Adámková – Paták, Pečenka. Táborsko: Šiman – Klusák, Březina, Zárybnický (71. Ngimbi), Hasil – Kučera (62. Frýdek), Valenta, Čermák, De Almeida, Pilík – Toutou Mpondo (66. Musiol). Jihlava: Vejmola – Breda, Chlumecký, Tijani, Preisler – Vaculík, Machuča – Petr (66. Šefčík), Šulc, Javůrek (79. Klobása) – Klíma (89. Jawo).