Fotbalisté Dynama v generálce na nedělní utkání ve Vlašimi hráli v neděli na Žižkově s tamní Viktorií bez gólů – a co trenéra Davida Horejše potěšilo, bez vážnějších zranění. „Alespoň do této chvíle nemám informace o tom, že by se nějaké zdravotní problémy u někoho vyskytly,“ krčil rameny před včerejším dopoledním tréninkem. „Až na nějaké menší potíže se nám zranění zatím vyhýbají,“ ocenil trenér Dynama a dodal, že brzy by měl být v pořádku i Matěj Mrsič, jenž si stěžoval na úpony a poslední utkání nehrál.



Ale do zápasu ve Vlašimi i Mrsič, na jehož postu alternoval mladý Provod, by snad měl být k dispozici. „Hráčský kádr máme silný, konkurence v týmu je velká, ale Lukáš Provod není žádný záskok. Je to pro nás jeden z důležitých hráčů, a to, co jsme si od něj slibovali a proč jsme ho dělali, v přípravě naplňoval a věřím, že bude mít patřičně uplatnění,“ zdůraznil Horejš.



„Bez vstřeleného gólu se nedá vyhrávat,“ dal se budějovický kouč slyšet na pozápasové tiskovce, o zklamání nicméně nehovořil. „Žižkov je zcela jiný tým než byl ten, co byl na podzim poslední. Proti nám hrálo osm úplně nových hráčů, to mužstvo je zcela přebudované,“ upozornil David Horejš, dle něhož Viktorka byla hodně organizovaná a hrála velice agresivně. „Trošku nám to dělalo problémy, i tak jsme si ale nějaké šance vytvořili a gól jsme určitě vstřelit mohli, na druhou stranu jsme zápas odehráli s čistým kontem a remíza na Žižkově svou kvalitu rozhodně má,“ podtrhl.



Před nedělním prvním zápasem jarní části II. ligy ve Vlašimi nijak zásadně měnit tréninkový režim Dynamo nebude. „My vždy trénujeme tak, aby mužstvo bylo na vrchol týdne co nejlépe připraveno. Stejně tomu bude také v tomto týdnu. Chceme se na zápas ve Vlašimi nachystat tak, abychom tam podali co nejlepší výkon a do sezony tam úspěšně vstoupili,“ ujistil trenér David Horejš.



Snadné to ale Jihočeši mít ve Vlašimi nebudou. „Čeká nás velice těžké utkání, ve Vlašimi je spousta kluků ze Sparty, hrají klidný střed tabulky a na nás se budou chtít vytáhnout. To nás ale bude čekat všude,“ uzavřel Horejš.