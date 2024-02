/FOTOGALERIE/ Divizní fotbalisté Katovic mají za sebou první přípravné utkání v rámci zimní přípravy. V Dobříši se rozešli s domácím celkem smírně.

Katovičtí fotbalisté v první přípravě remizovali s Dobříší. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Dobříš – Otava Katovice 2:2 (2:1)

Branky Katovic: Čibera a Uher.

Sestava Katovic: Provazník – Čibera, Brabec, Michal Kynkor, Sigmund – Kotrba, Martin Kynkor, L. Bálek, Uher, D. Bálek – Požárek. střídali. Motl, Sládek a Jakub Štěch.

„Je dobře, že jsme již utkání mohli odehrát. Šli jsme to toho z plné přípravy a utkání splnilo účel, který mělo. Kluci nastoupili s chutí, bylo vidět, že jsou již na hru natěšení. Hráli jsme s kvalitním soupeře, takže jsem na první zápas spokojen. Samozřejmě tam ještě byly nepřesnosti, ale to k tomu patří. My se zaměřili na věci, které pak chceme přenést do mistrovských duelů. Na tom chceme pracovat i v dalších přípravných zápasech. Na tréninku si zápas rozebereme a budeme pokračovat v práci,“ shrnul utkání katovický trenér Lubomír Vašica.

Trenéra musí těšit i to, že se hned po návratu z Písku trefil kanonýr Vladimír Uher. „Vláďa splnil více věcí. Je to lídr kabiny, tahoun, takový mluvčí týmu a na hřišti osobnost. Je trochu vidět nerozehranost, když v Písku tolik příležitostí nedostával, ale je tak zkušený, že to brzy všechno dožene,“ doplnil trenér.

V další přípravě zajíždějí Katovičtí v sobotu na Hlubokou, kde hrají od 14 hodin.