/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Otavy Katovice zakončili divizní sezonu na krásném pátém místě. Po skvělém podzimu byla možná očekávání na jaře vyšší, ale v silné konkurenci lze sezonu považovat za úspěšnou. Přesto trenér Přemysl Šroub u týmu končí.

Přemysl Šroub.Zdroj: Jan ŠkrleSkvělý podzim, o trochu horší jarní část. Ale o tom, že bude jaro obrovsky těžké, se vědělo. Všechny týmy z popředí tabulky doma, venku naopak u těch, kteří se zachraňovali, což bývá hodně složité. Do toho přišla řada zranění. „Na sezoně vidím plno pozitiv. Hlavně zápasy, které se nám povedly a bylo jich hodně. Nechci hodnotit, zda je 18 bodů na jaře hodně či málo, ale jelikož v Katovicích končíme, tak to asi bylo málo,“ začal hodnocení sezony trenér Šroub.

Sezonu jako celek bere jako úspěšnou. „Musíme to brát tak, že jsme v extrémně vyrovnané soutěži byli zachráněni několik kol před koncem. Že tam byly nepříjemné výsledky, kdy jsme jako jediní prohráli v Horní Bříze či vysoká porážka v Klatovech, to je fakt, ale jinak jsme doma předváděli velmi dobré výkony. Na našem hřišti jsme v žádném zápase nepropadli. A to bylo vždy cílem Katovic, bavit diváky doma a co se povede venku, to je nad rámec. Celkově jsem se sezonou spokojený. Pokud bychom neztratili poslední domácí zápas v závěrečných minutách, tak skončíme na třetím místě. Za mě je tak sezona úspěšná a co by za tolik bodů jiné týmy daly,“ dodal k hodnocení sezony Přemysl Šroub.

Soutěž byla extrémně vyrovnaná. Po každém kole se pořadí přelévalo o několik míst. "Nic takového jsem nikdy nezažil a myslím si, že se to již ani nikdy nestane. Byl to extrém a prakticky všechny týmy od pátého místa dolu hrály o záchranu skoro až o posledního kola. Pro někoho může být bodík doma málo, pro jiného zlatý. Každým kolem se měnily sestupové příčky a každý se musel obávat. Proto si cením toho, že jsme zvládli poslední zápasy v největším stresu, kdy šlo o záchranu. My porazili Aritmu, remizovali v Krumlově a porazili Rokycany, to bylo klíčových sedm bodů. Tím jsme se zachránili. Pak se to dohrávalo ve dvanácti či třinácti lidech. Ale jak říkám, sezona byla obrovský extrém a proto to vypadá tak, že jsme hráli hůře a o záchranu. V jiných sezonách či jiných skupinách bychom byli zachráněni po druhém jarním kole. Zkrátka to bylo zvláštní,“ vrátil se k důležitým momentům trenér.

A právě trenér je u týmu od toho, aby držel ve chvílích, kdy je soutěž tak vyrovnaná, psychiku hráčů nahoře. Aby nepřemýšleli o tom, že může nezdar v utkání přinést problémy. „Kluky jsem motivoval před každým zápasem. Říkal jsem jim, že to sice vypadá, že jsme tam namočeni, ale naprosto věřím, že jsme v pohodě a daný zápas zvládneme. Snažil jsem se jim vtlouct do hlavy, že doma jsme neporazitelní a je fakt, že jsme prohráli s Lomem, který postoupil do ČFL a posílenou Příbramí B. Ta se pak již v takovém složení nikdy nesešla. Věřil jsem, že u sílu máme, což se potvrdilo v důležitých zápasech s Aritmou a Rokycany. Ty byly pro nás klíčové.

V sezoně se celkově vyhrávalo daleko více doma, z venka moc týmy body nevozily. „Že se prohraje venku, to člověk bere, prohrávali všichni. Mě těší hlavně to, že jsme třetí ve statistikách domácích zápasů za Soběslaví a Lomem. Cílem Katovic vždy bylo hrát fotbal pro své fanoušky a to jsme plnili. Zkrátka z mé strany spokojenost,“ doplnil trenér Šroub.

V průběhu jara se Katovickým začala hroutit sestava. Přišlo plno zranění. „Je třeba si říci, že kádr Katovic je hodně úzký. Ostatní týmy mají kam sáhnout. Mají béčka, která hrají A třídy, B třídy, někde i kraj. Katovice nemají nic. Některé kluby mají dorost v divizi a zase mají kam sáhnout. Ale Katovicím se zraní dva tři hráči ze základu a není kam sáhnout. Od toho se pak odvíjí i výsledky. Konec jsme opravdu dohrávali ve dvanácti lidech. Soupeř vystřídal pět lidí a my mohli střídat jen jednou a střídání jsme museli nechávat až na závěr zápasu. To, co jsme uhráli, je prakticky zázrak. Těch 18 jarních bodů je hodně na to, v jakém jsme hráli složení,“ hovořil o problému úzkého kádru trenér a doplnil: „My museli povolat například Pavla Rejška, který za nás již rok nehrál. Ten nám pomohl. Ale celkově klobouk dolů před klukama, jak to v tomto počtu zvládli.“

S koncem sezony však přišla zpráva, že trenér Přemysl Šroub v Katovicích končí. Pro mnohé to bylo velké překvapení. „Čtrnáct dní před koncem sezony bylo i před hráči oznámeno, že pokračujeme. Pak se stalo, že jsme prohráli s béčkem Domažlic v úplném závěru zápasu a tam asi došla trpělivost. Bylo nám řečeno, že není spokojenost s body, které jsme nahráli, takže jsme se „dohodli“ na tom, že skončíme. Mrzí mě to, sháněl jsem hráče na novou sezonu, ale nedá se nic dělat. Mám čisté svědomí, skončili jsme za mého působení na třetím, šestém, devátém a pátém místě. Vždy jsme hráli nahoře,“ uvedl ke svému konci u katovického týmu trenér Šroub.

O jeho služby bude určitě velký zájem. Má tedy již nové angažmá, nebo si dá od fotbalu chvíli klid? „Abych pravdu řekl, od chvíle, kdy to vyšlo na světlo světa, tak mi nepřestal vyzvánět telefon. Těší mě, že je za mnou ta práce vidět. Nabídek z okolí i větších měst mám hodně. Zvažuji, zda budu pokračovat, nebo si dám na čas volno. Některé nabídky jsou hodně zajímavé, některé méně, ale nechci nic říkat dopředu. Teď si chvíli odpočinu a uvidím, zda po týdnu po něčem sáhnu, nebo si udělám pěkné léto a od fotbalu odpočinu,“ nechává otázku dalšího fotbalového působení Přemysl Šroub otevřenou.