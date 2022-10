Branky: 12. Kadula, 89. Habor – 63. Kabele. ŽK: 3:1 (Habor, Motl, Sládek – Svoboda). Diváci: 303. Rozhodčí: Izugrafov – Janíček, Panský.

Katovice: Provazník – Cibulka, Janoch, Kostka, Chylík L. Bálek (82. Sládek), Kotrba, Kadula, D. Bálek (35. Motl) – Štěch – Uher (73. Habor).

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Kuna – Kolář, Svoboda, Matuška, Vávra (75. Strapek), Novák – Rosůlek (85. Parakhnenko), Vaněk (58. Růžička).

Jihočeské derby přineslo skvělý fotbal a tak trochu šťastné vítězství Katovic. „Zápas byl velice těžký. Krumlov se představil ve výborném světle a musím říci, že byl soupeř v utkání fotbalovější. Byl více na balonu a měli jsme tentokrát trochu štěstí, protože jsme rozhodně nebyli lepším týmem. Musím před soupeřem smeknout, hrál výborný fotbal. Krumlov rozhodně není tam, kde je, náhodou. Bylo vidět, že mají výborné fotbalisty a my museli hodně dřít, abychom zápas zvládli. Takto nás na našem hřišti nikdo nepřehrával. Gól jsme dostali po trestňáku, jinak si soupeř šance nevytvářel, i když byl dobrý na balonu. Po jejich vyrovnání jsme tak trochu dostali ránu do palice a začali znovu hrát. Pak již jsme byli ten správný tým a šli za výhrou,“ hodnotil utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Jsem rád, že to kluci dokázali otočit, chválil tým trenér Milan Nousek

Domácí lodivod měl šťastnou ruku se střídáním a utkání rozhodl Vasyl Habor, který šel na hřiště čtvrt hodiny před koncem utkání. „Není to poprvé, co se Vasyl osvědčil jako žolík. Jsem rád, že takového fotbalistu máme v týmu. Když šel na hřiště, tak jsem mu říkal, vždy dáš góla, tak ho dneska dáš zase. A to, že to bylo takto na konci, jsem rád i za něho. Na tréninkách dře a zaslouží si to,“ chválil střelce rozhodující branky trenér.

Českokrumlovský tým výsledek mrzí, ale za předvedený výkon se rozhodně stydět nemusí. „Věděli jsme, že Katovice doma na menším hřišti využívají výšku svých hráčů, hrají agresivně a hodně spoléhají na standardky a centry do vápna. Připravili jsme se na to, nechtěli jsme zalézat, ale naopak hrát aktivně. Paradoxně jsme však hned po prvním centru do našeho vápna inkasovali branku po hlavičce. Nadále jsme se snažili hrát aktivně a vytvořili jsme si dvě gólové šance, do nichž se dostali Rosůlek a po něm i Vávra, jenž však místo střely z malého vápna ještě nahrával, ale nikoho ze svých spoluhráčů nenašel. Druhý poločas jsme se snažili nadále o otevřenou partii, protože my chceme hrát fotbal a ne bránit. Po hodině hry byl před vápnem faulovaný Růžička a Kabele z trestného kopu přes zeď zhruba z dvaceti metrů vyrovnal. Pak měl ještě tři gólovky Vávra. Když se zápas chýlil ke konci, došlo k momentu, kdy náš hráč chtěl odkopnout balon, ale na nasáklém terénu se mu to nepovedlo a nahrál domácím do brejku, z něhož vstřelili vítězný gól. Přestože jsme touto chybou prohráli, mužstvo si zaslouží pochvalu. Myslím, že jsme nezklamali a minimálně bod jsme si zasloužili,“ zhodnotil zápas kouč Slavoje Václav Domin.

Katovičtí tak přidali další korálek do vítězné skládačky a minimálně na den se dostali na první místo tabulky. V dalším kole zamíří do Rokycan. „Rokycany byly po uplynulém kole první. Čeká nás tedy opět obrovsky těžký zápas. Navíc se nám u nich moc nedaří, ale samozřejmě se pokusíme nějaký bod přivézt,“ dodal již k dalšímu duelu trenér Šroub.

Krumlov v dalším kole přivítá v sobotu dopoledne Doubravku. "Doma body ztrácet nechceme, to je základ," zdůraznil Domin.