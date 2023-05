/FOTOGALERIE/ Divizní výjezd do Klatov se katovickým fotbalistům nevydařil. Ze západu Čech si odvezli sedm branek.

Katovičtí fotbalisté dostali v Klatovech sedmičku (snímek je z domácího vzájemného duelu). | Foto: Jan Škrle

SK Klatovy - Otava Katovice 7:3 (5:1)

Branky: 15., 26., 45. a 74. Presl, 29. Marek, 42. Brabec, 55. Krejčiřík - 3. Janoch, 57. Motl, 79. Uher. ŽK: 1:5 (Vacek - Chylík, Kostka, Uher, D. Bálek, Habor). Rozhodčí: Štefan - Jakl, Gerhardt. Diváci: 250.

Sestava Katovic: Provazník (46. Těžký) - Janoch, Kostka (63. D. Bálek), Chylík (46. Habor) - Cibulka, Kotrba, Sládek, Motl - L. Bálek, Hnídek - Uher

Katovičtí chtěli z Klatov alespoň bod, aby udrželi soupeře co nejníže v tabulce. Nakonec odjížděli bez bodu a sedmi brankami k tomu.

"V prvním poločase jsme totálně propadli. Jeli jsme do Klatov s nějakou taktikou a postupně vše vzalo za své. Dobře jsme to rozehráli a dali rychlý gól. Klatovy srovnaly, ale hráli jsme pořád stejně, šli sami na bránu, ale Vláďa Uher bohužel netrefil bránu. Škoda, že jsme nedali druhý gól. Od té doby jsme totálně propadli. Přišly čtyři nakopnuté balony za obranu, soupeř čtyřikrát utekl a dal čtyři góly. Špatně jsme bránili. Do druhého poločasu jsme to přeskupili, začali hrát v jiném rozestavení a najednou to šlo. Odehráli jsme druhou půli se vztyčenou hlavou. Hráčům jsem řekl, aby do toho šli jakoby to bylo bez branek. Odehráli jsme to 2:2. Viděli, že to jde. Nevím, co se v první půli stalo. Chtěli jsme tento zápas zvládnout, ale bohužel jsme totálně propadli," shrnul utkání katovický trenér Přemysl Šroub.