/FOTOGALERIE/ Druhý mistrovský zápas a druhá remíza. Katovičtí fotbalisté zatím sbírají v divizi po bodíku. Tentokrát však trenér Vašica spokojen nebyl.

Katovičtí fotbalisté ve středu hostili áčko a hned v sobotu béčko Příbrami. Ilustrační foto. | Foto: Otava Katovice

Otava Katovice – Příbram 0:0

ŽK: 3:2 (D. Bálek, Kotrba, Sládek – Gerža, Procházka. Rozhodčí: Pena – Šlajs, Šálková. Diváci: 281.

Sestava Katovic: Provazník – Hnídek (46. Motl), Janoch, Michal Kynkor, Sigmund – Kotrba, Martin Kynkor (68. Chylík) – D. Bálek, Kahuj (61. Sládek), Brabec (68. Souhrada) – Požárek (77. Kostka).

Po středečním velmi dobrém výkonu proti druholigovému celku Příbrami v MOL Cupu hostili katovičtí fotbalisté v dalším divizním kole béčko tohoto klubu. Středočeši měli sestavu plnou mladíků, takže se dala čekat pořádná jízda. „Opravdu to bylo hodně běhavé. Byl to první domácí divizní zápas sezony a utkání se nám moc nepovedlo,“ hodnotil duel katovický trenér Lubomír Vašica.

Tentokrát nebyl výkon mužstva podle trenérových představ. „Po středě byli všichni namlsaní dobrým výkonem, ale tentokrát to bylo z naší strany utahané a pomalé. Ve hře bylo hodně nepřesností a naše mezihra prakticky neexistovala. Prohrávali jsme plno osobních soubojů a do lepších příležitostí jsme se dostávali pouze po dlouhých nakopnutých balonech. Z mého pohledu to bylo hodně nepovedené utkání. Jsem rád alespoň za ten bod, ale v domácím prostředí bychom chtěli vyhrávat. Soupeř nás však k ničemu většímu nepustil a ke konci nám i chyběla síla a ve finále jsme byli rádi za bod,“ doplnil k utkání trenér Vašica.

K dalšímu duelu cestuje celek ze Strakonicka již v pátek, kdy nastoupí od 18 hodin na hřišti Viktorie Mariánské Lázně.