Fotbalisté Otavy Katovice zakončili zápasem s Juniorem Strakonice (8:1) předpřípravné období.

Fotbalová příprava: Katovice - Strakonice 8:1. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Trénovali od 15. května a kromě toho sehráli čtyři přátelská utkání. „Co jsme si naplánovali, to jsme splnili. Hráči chodili trénovat v kompletním složení. Samozřejmě se stane, že někdo jedou z objektivních důvodů chybí, ale to bylo výjimečně. Scházeli jsme se dvakrát až třikrát týdně podle toho, kdy jsme hráli zápas. Pokud se hrálo v sobotu, byly tři tréninky, pokud se hrálo v pátek, tak dva. Ukázalo se, že musíme zapracovat na fyzičce, která nám v závěrech zápasů dochází. V náročnějších zápasech, kdy bude třeba více máknout dozadu, by síly chyběly. Ale není se čemu divit po třech měsících, kdy se netrénovalo. Na tom budeme chtít v úvodu přípravy, která začne 10. července, zapracovat,“ zhodnotil předpřípravné období katovický trenér Přemysl Šroub.