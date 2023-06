/FOTOGALERIE/ Ihned po skončení divizní fotbalové sezony přišla z kuchyně Otavy Katovice nečekaná zpráva. Trenéra Přemysla Šrouba střídá na lavičce Luboš Vašica. Klub poskytl k výměně trenérů tiskovou zprávu.

Luboš Vašica je novým trenérem divizních fotbalistů Katovic. | Foto: Jan Škrle

Po nepříliš vydařeném jaru došlo po oboustranné dohodě k ukončení spolupráce s Přemyslem Šroubem. Jeho nástupcem se stal zkušený Luboš Vašica (58), jenž naposledy působil v Oseku (krajský přebor). Ten dostal velmi rychle ze sestupových vod, ale známý je především na západě Čech z angažmá v Sušici, Horažďovicích, Klatovech, plzeňské Doubravce, Přešticích, Mýtě nebo také Rokycanech.

Katovičtí měli za sebou skvělý podzim. Od vedoucí příčky je dělilo jen horší skóre, jenže v odvetné části začalo mužstvo ztrácet a alarmující byly především vysoké porážky v Klatovech (3:7), v Mariánských Lázních (0:4) nebo také ztráta na hřišti beznadějně poslední Horní Břízy, pro kterou se jednalo o jedinou tříbodovou radost v letošní sezoně. „I když máme potřebný respekt k soupeřům i k divizi jako takové, tak s jarní částí sezony prostě nemůžeme být spokojeni. Uhráli jsme jenom 18 bodů, přičemž třeba Rokycany spadly s 39 body,“ okomentoval jaro šéf klubu Tomáš Hajdušek.

Přemysl Šroub přišel do katovické Otavy v průběhu sezony 2019/2020, kdy vystřídal Romana Malého a postupně obsadil s Katovicemi, i s covidovými nedohranými ročníky, třetí, deváté, šesté a páté místo. „Na Katovice budu vzpomínat jenom v dobrém. Zažili jsme společně řadu skvělých zápasů a užil jsem si to. Za mého působení se kádr obrátil vzhůru nohama a přesto jsme každý rok hráli o čelo tabulky. Už před začátkem jarní části sezony jsem vzhledem k rozlosování předpokládal, že se nebude tolik vyhrávat, a to se i stalo. Přeji všem v Katovicích, ať se jim daří a hlavně, ať se dokážou fotbalem bavit,“ vzkázal Přemysl Šroub. Společně s ním se rozhodl skončit také asistent Jiří Kříž, který působil na katovické lavičce už od ročníku 2012/2013 a pamatuje tedy všechny postupy – z I. A třídy až do divize.

Luboš Vašica sice vedl týmy převážně na západě Čech, ale Katovice nejsou pro něj žádnou neznámou. Naopak – zná je velmi dobře také díky tomu, že bydlí v Horažďovicích a má to tam v uvozovkách přes kopec. „Tohle je určitě obrovská výhoda. Po těch dálkách, kdy jsem trénoval Doubravku, Přeštice, nebo Mýto, to budu mít prakticky doma. V době, kdy jsem trénoval Mýto, jsme nastupovali proti sobě, takže mám Katovice velmi dobře zmapované. Pokud jsem měl navíc volno, jel jsem se na ně podívat. Většinu hráčů znám a prakticky znám i hráče, kteří by teoreticky měli přijít a posílit nás,“ vysvětlil nový šéf katovické lavičky, který se potká se svými novými svěřenci už brzy. „Uvidíme se 30. června, kdy budeme mít první trénink a pak už nastane klasická příprava,“ doplnil.

Přemysl Šroub s Jiřím Křížem odvedli pro Katovice obrovský kus práce, takže je tedy jasné, že jim patří od klubu veliké díky. „Děkujeme oběma trenérům za odvedenou práci pro náš klub a nejen do dalších angažmá jim přejeme jen to nejlepší. Přemkovo působení u nás v Katovicích bylo celkově velmi úspěšné a věřím, že mu pomůže v další trenérské kariéře. O změnách v kádru budeme informovat brzy,“ uzavřel Tomáš Hajdušek.

Zdroj: SK Otava Katovice