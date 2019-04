Junior Strakonicko – FK Hořovicko 1:3 (0:1)

„Tento zápas patří opět mezi naše smolné. Celý první poločas máme více ze hry, vytvoříme si pět šancí, zahráváme tři rohy, netrefíme ze dvanácti metrů zcela prázdnou branku. A nakonec jdeme do šaten s jednobrankovou ztrátou. To hosté proměnili svou jedinou šanci v závěru poločasu a byl to pokutový kop po zcela zbytečném faulu našeho hráče,“ komentoval první poločas strakonický trenér Martin Virostek a pokračoval k dalšímu dění na hřišti: „Do druhé půle jsme nastoupili velmi aktivně, ale bez vážnějšího zakončení. Hosté pouze nakopávali dlouhé míče, po jednom z nich odehrajeme nesmyslně na aut. Po jeho zahrání stojíme jako zmražení, zcela volný hráč si vezme balon a pohodlně jde sám na branku, kde se nemýlí. Teprve to nás probudilo, přidali jsme a snížili po rohu hlavičkou Šimáka. To běžela 68. minuta.Tři minuty nato hosté nakopli míč, ostatně to dělali celý zápas, a dali nám třetí branku. Pak jsme utkání dohráli dvacet minut na polovině hostí, ale zkorigovat stav se nám nepodařilo. Nechápu, jak hosté s takovou holomajznou, co předvedli, mohou být v tabulce druzí, ale na druhou stranu byli velmi produktivní, když ze sedmi střel dali tři branky. My na rozdíl od nich se dost trápíme v koncovce, což nás stojí lepší výsledky a zbytečně pak rozdáváme body ostatním. I když se snažíme, není to pak vidět.“

Sestava Junioru: Masopust, Suchý, Pavlík, Nosek, Míčka, Novák, Hlava, Bártík, Viktora, Mareš, Přib, Doležal, Kyncl, Šimák, Kafka, Čumpelík, Jáchym.