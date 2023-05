Branky: 34. Ungr, 39. Řehoř, 53. Roubal, 74. Uzlík - 71. Vaněk. Bez ŽK. Rozhodčí: Matějka - Vitvar, Erlebach. Diváci: 100.

Sestava: Beránek - Trmal, Kabele, Svoboda (66. Parakhnenko), Kolář - Strapek (66. Vaněk), Novák, Matuška, Vávra (75. Vonášek) - Kuna, Růžička.

Fotbalová divize ve skupině A je v každém kole bojem o přežití. V našlapané tabulce stále bojuje desítka týmů o záchranu. A jedním takových sobojem byl i ten na Doubravce. Důležité tři body brali domácí fotbalisté.

Že bude zápas na Doubavce těžký, bylo jasné. Ale podle slov trenéra Domina si za nulový počet bodů mohou hráči sami. "Soupeři jsme přihráli na tři góly. Pokud budeme v defenzivě dělat takové chyby, kterými soupeře dostáváme do šancí, tak zkrátka budeme prohrávat. Na druhé straně by počet šancí na obou stranách odpovídal výsledku 4:4. Ale my nedáme gól již ani z lajny. Měli jsme velké šance, ale chyběl tomu důraz. Snížili jsme na 3:1, měli tam dobrou hlavičku, pak byl náš hráč sám na malém vápně, ale dal to gólmanovi. Nemáme tam zkrátka momentálně hráče, který by byl schopen dát alespoň nějaký šťastný gól. Ve druhém poločase jsme soupeře přehrávali, vytvářeli si šance, ale nedáme gól. A pak jim dvakrát namažeme prakticky před prázdnou bránu. Pokud se nevyvarujeme chyb a nebudeme dávat góly, tak nemůžeme vyhrávat. Je to jen v nás," hodnotil utkání českokrumlvský trenér Václav Domin a dodal: "Jedeme dál. Je to jen fotbal, život na tom nestojí. Ale dokud si kluci neuvědomí, že musí zabojovat nejen v hlavách, ale i na hřišti, tak se nikam neposuneme."

Fotbalisty Slavoje nyní čeká jihočeský souboj se Soběslaví. Hraje se již v pátek d 18 hodin.