Katovice – Blatná 5:0 (3:0). Branky: Požárek 2, Pavlovič, Uher z penalty a Kadula.

Sestavy – Katovice – I. poločas: Provazník – Miklas, Hajdušek, Tušer, Cibulka – Pavlovič, Kahuj, Janoch, D. Bálek – Kadula – Uher. II. poločas: Provazník – Koutský, Hajdušek, Chylík, Horejš – Repa, Kahuj (65. Pavlovič), Janoch (65. D. Bálek), L. Bálek – Kotrba – Požárek. Blatná: Chlanda – Sedláček, Benedikt, Bláha, Hrádek Filip – Čadek, Mišiak, Hlaváč, Prokopec, Kust – Šimůnek. Střídali: Hrádek Adam, Říha.

„Hrálo se více do těla než týden předtím v Lažištích. Kluky jsem na to upozorňoval. Před týdnem jsme měli na všechno plno času, teď to bylo o něčem jiném. Blatná se snažila napadat, hrála tvrdě a museli jsme míče dávat rychle od nohy. Terén byl poměrně těžký, takže plno akcí bylo pokažených z důvodu mokrého terénu. Ale dali jsme pět branek, měli i další šance. Při dvou šancích Blatné nás podržel gólman Provazník,“ komentoval utkání katovický lodivod Přemysl Šroub.

„Na utkání jsme odjeli pouze se třinácti hráči na rozdíl od domácích, kteří měli plnou lavičku. Pracovně zaneprázdněn byl David Kubiš a stále čekáme na další doplnění kádru. Opět jsme inkasovali na samém začátku utkání, což je zatím náš velký nedostatek. Katovice mají velmi silný kádr a moc prostoru pro útočnou činnost nám nedaly. I přes prohru si myslím, že jsme nezahráli tak špatně, jak vyznělo skóre utkání. V obranné fázi u nás zahráli dobře Benedikt a Sedláček. Oba naši hrotoví útočníci Čadek a Kust museli plnit defenzivní úkoly a v útoku byl mladík Šimůnek, který musel na druhou půli zaskočit v brance za zraněného Chlandu. Teď náš čekají poslední dva tréninky, poté čtrnáctidenní pauza před přípravou na nový ročník kraje, kde se chceme pohybovat mimo záchranné vody,“ komentoval utkání asistent trenéra Blatné Václav Palivec.