/FOTOGALERIE/ Po dvou remízách zajížděli ve třetím kole divizní soutěže katovičtí fotbalisté na hřiště Viktorie Mariánské Lázně. Odvezli si tříbrankovou porážku.

Fotbalisté Katovic si z Mariánských Lázní přivezli třígólovou porážku. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Viktoria Mariánské Lázně - Otava Katovice 3:0 (2:0)

Branky: 5. Holub, 39. Tapia, 58. Beránek. ŽK: 3:1 (Beránek, Kapolka, Zach /trenér/ - Brabec). Rozhodčí: Schveinert - Mičan, Kříž. Diváci: 200.

Sestava Katovic: Provazník - Sigmund, Janok, Michal Kynkor, Motl - Kotrba (67. Sládek), Martin Kynkor (46. Kahuj), Hnídek (67. Kostka), Brabec, D. Bálek (67. Souhrada) - Požárek (79. Chylík).

Katovičtí nezačali na západě Čech vůbec dobře a již v 5. minutě inkasovali první branku. "Sice to trochu první gól ovlivnil, ale především jsme dostali tři laciné góly po vlastních hrubých chybách. Naopak šance, co si vypracujeme my, tak neproměníme. To je naše nejvěší současná bolest. Strašně se na góly nadřeme. Šance si vypracujeme, v prvním poločase jsme měli tři šance, ale nedali ani jednu. Druhý poločas jsme začali aktivně, máme soupeře deset minut v jeho velkém vápně, lítá tam balon za balonem, ale nic z toho nebylo. Naopak soupeř jednou zaútočil a hned z toho dal hloupý gól. Již třetí zápas se trápíme tím, že góly nedáváme a naopak laciné inkasujeme," hodnotil utkání katovický trenér Lubomír Vašica a doplnil: "Musíme na střelbě zkrátka na tréninku zapracovat."

V dalším kole Katovičtí hostí na domácím hřišti nováčka z Tachova a je třeba začít plnit kolonku vítězných zápasů. "Pro nás bude v naší situaci každý zápas těžký. Naše skupina je hodně vyrovnaná. Nás zatím nikdo vyloženě nepřehrál, ale bohužel nedáváme góly. Tam je zakopaný pes. Soutěž v každém případě bude v této sezoně o tom, že každý může porazit každého," hledí dál trenér Vašica.