/FOTOGALERIE/ S pěti body na kontě po čtyřech zápasech vyráželi katovičtí fotbalisté k dalšímu diviznímu duelu do dalekého Sokolova. Žádný bodík však nepřidali.

Fotbalová divize: Katovice - Tachov. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Baník Sokolov – Otava Katovice 2:1 (0:0)

Branky: 62. Kubinec, 86. Kýček – 71. Martin Kynkor. ŽK: 4:2 (Kabantsov 2, Švihořík, Čížek – Michal Kynkor, D. Bálek)). ČK: 1:0 (83. Kabantsov). Rozhodčí: Havránek – Schveinert, Mazanec. Diváci: 150.

Sestava Katovic: Švehla – Sigmund (76. Souhrada), Janoch, Michal Kynkor, Chylík (39. D. Bálek) – Kotrba – Hnídek, L. Bálek (65. Martin Kynkor), Kahuj (65. Motl), Brabec – Požárek.

Po jasné domácí výhře 3:0 nad Tachovem chtěli Katovičtí z dlouhého tripu do Sokolova alespoň bod. Měli ho na dosah, ale dostali zbytečný gól.

„Celkově to byl remizový zápas. My byli lepší v prvním poločase, vypracovali si tři gólové šance, bohužel jsme žádnou neproměnili. Domácí jsme v první půli takřka k ničemu nepustili. Do druhého poločasu jsme však nastoupili ospale, přenechali iniciativu soupeři. Byli jsme bez pohybu, nechodili moc do soubojů, byli jsme v nich pozdě. Nakonec z toho byl i vedoucí gól domácích. Po našem nedůrazu a nedůslednosti jsme se nechali obejít u lajny a domácí dali vedoucí gól. My jsme prostřídali, zvýšili aktivitu, měli více ze hry a po krásné akci po lajně vyrovnali. Krátce poté šli domácí do deseti a místo toho, abychom zvýšili tlak, jsme udělali zbytečný faul u lajny na půlce poloviny hřiště. Naprosto nesmyslný, který nic neřešil, na hráče, který byl zády k naší bráně. Domácí to nakopli do našeho vápna, tam to třikrát propadlo, nedůraz, nezodpovědnost při osobním bránění a dostali jsme domácí do vedení. Stáhli jsme to pak vzadu na tři a vytáhli stopera. V nastaveném čase jsme měli dva rohy po sobě, po tom druhém balon poskakoval na brankové čáře, ale nedůrazem v soupeřově vápně to tam nikdo z našich neuklidil do prázdné. To byl důvod, proč jsme odjížděli bez bodu,“ komentoval utkání katovický trenér Lubomír Vašica a dodal: „Pro nás to byl hratelný zápas, minimálně bod jsme měli mít. Ale nejsme schopni proměňovat jasné šance a pak se z venka těžko vozí body.“

Katovické v dalším kole čeká derby se Soběslaví. „Hrajeme doma, takže povinnost velí vyhrát. Ale je to jen na nás, protože dostáváme sami sebe pod tlak. Sami si s tím zkrátka musíme poradit,“ dodal katovický trenér.