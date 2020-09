Béčko Dynama po zrušení juniorské ligy v loňské sezoně hrálo v A-skupině divize a v ní bylo jedním z aspirantů na postup do III. ligy, jenže soutěž pro epidemii koronaviru zůstala bez vítěze.

Jakub Matoušek se v obou prvních zápasech v dresu divizního béčka Dynama střelecky prosadil. | Foto: Foto: Josef Kotek

S cílem usilovat o postup šli mladíci Dynama i do nové sezony, kdy do funkce nového hlavního trenéra usedl Jindřich Tichai, jenž naposledy působil v Benátkách nad Jizerou. Ten v rozhovoru pro Deník jižní Čechy před startem divize potvrdil, že rezervní tým prvoligového Dynama by měl usilovat o postup do ČFL. „Mladí fotbalisté potřebují mezikrok do dospělého fotbalu udělat přes zápasy v divizi, či ještě lépe ve třetí lize,“ řekl a připomněl, že na jaře béčko Dynama skončilo v nedohraném ročníku divize druhé.