/FOTOGALERIE/ Divizní sezona odstartuje pro katovické fotbalisty v sobotu v 10.30 hodin, kdy nastoupí k utkání v Klatovech. Poprvé povede tým do mistrovského duelu trenér Lubomír Vašica.

Fotbalisté Katovic startují sezonu v Klatovech. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Katovičtí skončili v minulém soutěžním ročníku na pátém místě, Klatovy honily záchranu skoro až do poslední chvíle a skončily dvanácté. Nová sezona však začíná s čistým stolem.

Katovičtí v generálce vyhráli v Dobříši 2:1. Výhra se počítá, ale trenér Vašica s výkonem spokojen úplně nebyl. Ale nyní již se pojede naostro. Trenér Vašica klatovský fotbal dokonale zná. „Do Klatov se vždy těším. Zajímavější to bude tím, že Klatovy trénuje můj dlouholetý asistent v Mýtě. O to bude náboj větší. V Klatovech jsou ještě hráči, které jsem tam trénoval, prostředí také dobře znám. Chceme se připravit co nejlépe a rádi bychom si nějaký bodík odvezli,“ hledí k prvnímu utkání katovický lodivod.

A jaká je v Katovicích před výkopem sezony nálada? „Určitě to bude šlapat. Chvilku bude trvat, než si noví kluci sednou. Musíme být v tomto směru trpěliví a dát jim trochu prostoru. V základní sestavě nastupují prakticky čtyři noví hráči, což je poměrně dost. Je třeba, aby si na sebe kluci malinko zvykli,“ říká před startem sezony Lubomír Vašica.

Také v Klatovech se měnil trenér. Na divizní lavičku usedl mladý kouč Matěj Spěváček. "Chci dostat Klatovy zpátky do pohody, aby odehrály klidnější sezonu než loňskou a byly v tabulce co nejvýše. Za týmem stojím, má svoji kvalitu a věřím, že noví hráči se rychle připojí ke stávajícímu dlouhodobému jádru a potáhneme všichni za jeden provaz,“ uvedl Matěj Spěváček pro Klatovský deník.