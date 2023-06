Branky: 8. Renza, 15. Kopta, 44. Kapolka, 82. Holub. ŽK: 2:1 (Drahorád, Kopta - Chylík). ČK: 0:2 (82. Chylík, po utkání Uher). Diváci: 150. Rozhodčí: Duda - Šlajs, Kříž.

Sestava Katovic: Provazník - Hnídek (46. Kostka), Janoch, Chylík, Motl - Sládek, Kotrba, Kahuj, D. Bálek - Uher - Habor.

Katovičtí odjížděli k utkání pouze s jedním hráčem na střídání, marodka se po posledním zápase opět rozrostla. "Přestože nás k utkání odjíždělo pouze dvanáct, tak si myslím, že jsme si utkání prohráli sami v prvním poločase. Domácím jsme našimi chybami darovali góly jak na zlatém podnose. Byly tam obrovské chyby vzadu. Jednou jsme jim to namazali placírou rovnou na vápno, jednou to bylo po chybě u postranní čáry a soupeř šel sám na bránu. Do poločasu nebyla naše hra až tak špatná, ale zkrátka jsme soupeři góly nabídli sami," shrnul první část katovický trenér Přemysl Šroub.

"Do druhé půle jsme vystřídali jediného hráče, který byl do pole připraven. Trochu jsme přeskupili postavení. Hra nebyla špatná, měli jsme tam i šance ze standardek, ale neproměnili je. Zkrátka jsme prohráli zaslouženě, to je bez debat. Mariánky zkrátka byly lepší. Navíc přišly ještě dvě červené kary, ty mě hodně mrzí. Pomalu již nebudeme mít s kým hrát," dodal ke druhému poločasu trenér.

Zmíněné červené karty přišly až v závěru za rozhodnutého stavu a po skončení utkání. O to více mrzí. "Obě byly po naší nedisciplinovaostí, naprosto zbytečné. Mrzí mě, že jsme to po této stránce nezvládli. Zápas byl rozhodnutý již v poločase a my ho měli dohrát jinak, než jsme ho dohráli. Kluci si své chyby uvědomili, ale zkrátka pozdě. Teď budou chybět," komentoval červené trenér Šroub.

V kontextu toho, že již k zápasu odjížděli Katovičtí s jediným hráčem do hry na střídačce, se nabízí otázka, zda dají tým na další zápas dohromady. "Zkrátka to musíme dohromady dát. Máme jedenáct hráčů a i tréninky uzpůsobíme tomu, aby nedošlo k nějakému zbytečnému zranění. Zkrátka musíme soutěž dohrát se ctí. Už si říkám, aby byl konec sezony," dodal Přemysl Šroub.