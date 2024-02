/FOTOGAERIE/ V dalším přípravném utkání zajížděli fotbalisté Katovic na hřiště třetiligového Robstavu do Přeštic. Přestože inkasovali pět branek, byla to dobrá zkušenost pro všechny hráče.

Katovičtí fotbalisté v přípravě podlehli třetiligovému celku Přeštic. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

FK Robstav - Otava Katovice 5:1 (1:1)

Branka Katovic: Požárek.

Sestava: Provazník - Sládek, Brabec, Michal Kynkor, Motl - L. Bálek, Kotrba, Martin Kynkor, D. Bálek - Uher, Požárek. Střídali Vondrášek, Sigmund a Čibera.

Katovičtí začali na hřišti třetiligového soupeře dobře a dokonce šli Požárkem do vedení. Domácí srovnali až před poločasem a v tom druhém se projevil fakt, že Robstav poslal na hřiště čerstvou jedenáctku.

"Vzhledem k tomu, že soupeř v poločase vystřídal celou jedenáctku, tak jsme vydrželi nějakých 65. minut, kdy jsme byli schopni plnit dané úkoly. Kluci hráli dobře, snažili se držet proti silnému soupeři balon. Vypracovali jsme si i nějakou příležitost. Pak však zákonitě došly síly a od 65. minuty již Přeštice jednoznačně ovládly hru. Proti takovému soupeři, který má kvality úplně jinde a vymění celou jedenáctku, nelze z naší strany odehrát celých devadesát minut vyrovnaně. Ale musím našim hráčům poděkovat, popasovali se s tím dobře a byla to pro nás dobrá zkušenost. Zápas nám určitě něco dal," hodnotil utkání katovický trenér Lubomír Vašica.

V přípravě je třeba se utkávat i s podstatně silnějšími soupeři a sbírat zkušenosti. "Hlavně kluci vidí pohyb bez balonu, který vše rozhoduje. Jak soupeř dokáže rotovat na hřišti, jaké má náběhy do prostoru. To je pro nás velká škola a pokud si z toho něco vezmeme, bude to jenom dobře," doplnil trenér Vašica.

K další přípravě zajíždějí Katovičtí další víkend na hřiště Milevska (KP).