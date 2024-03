Ke generálce na jarní start divize zajížděli katovičtí fotbalisté na píseckou umělku. Utkali se s posíleným celkem FC Písek U19 a konto domácího gólmana zatížili šesti brankami.

Katovičtí fotbalisté v generálce na jaro porazili posílený FC Písek U19 6:2. | Foto: SK Otava Katovice

FC Písek U19 - Otava Katovice 2:6 (1:3)

Branky Katovic: D. Bálek 2, J. Štěch, Souhrada, Sládek, Uher.

Sestava: Provazník – Sládek, Kotrba, Michal Kynkor, Sigmund – J. Štěch, L. Bálek, Souhrada, Martin Kynkor, D. Bálek – Uher. Střídal Čibera.

Šest nastřílených branek v přípravě musí trenéra uspokojit. "Pro mě je důležité, že jsme zvládli hlavně první poločas, ve kterém za domácí nastoupili hráči z třetiligové lavičky áčka, které hrálo před námi již mistrák. Tím byl dorost Písku ještě silnější a pro nás kvalitní generálka," komentoval utkání katovický trenér Lubomír Vašica.

Spokojen mohl být i s obrazem hry. "Mohli jsme dát i další branky, plno šancí jsme ještě nevyužili. Herní projev nebyl špatný. Ze začátku to bylo trochu ospalé, protože jsme museli začít o něco dříve než bylo v plánu, takže rozcvička nebyla tak dlouhá, jak by měla být. Ale postupně se do toho kluci dostali. Jsou tam sice nějaké nepřesnosti, ale to dělá umělka. Jinak je důležité, že jsme odehráli kvalitní utkání, atmosféra v mužstvu je velmi dobrá a je to nabuzení na první mistrovský zápas. Nikdo se nezranil, takže z celkového pohledu spokojenost," doplnil trenér Vašica.

Fotbalisté Českého Krumlova v generálce porazili tým z Olešníka

Katovičtí měli na střídání jediného hráče. Jaro startuje další víkend, doplní Katovičtí ještě kádr? "Před tímto zápasem přišel z Písku Martin Souhrada, někteří hráči nebyli k dispozici a ještě je něco v jednání. Myslím si, že pohyb v kádru ještě nastane," hovořil o personálním obsazení týmu Lubomír Vašica.

Katovičtí startují jarní část divize na béčku Příbrami. "Áčko hraje již v pátek, my druhý den. Je tedy jasné, že nás čeká na úvod jara hodně těžký zápas," dodal k prvnímu jarnímu duelu katovický trenér.