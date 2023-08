/FOTOGALERIE/ Prvním kolem odstartoval nový ročník fotbalové divize. Katovičtí přivezli bod z Klatov, když v poločase vedli o dva góly.

FORTUNA divize A, 1. kolo: SK Klatovy 1898 (v červených dresech) - SK Otava Katovice (modří) 2:2. | Foto: Jindřich Schovanec

SK Klatovy 1898 - Otava Katovice 2:2 (0:2)

Branky: 48. Velfl, 58. Presl - 8. Martin Kynkor, 35. D. Bálek. ŽK: 5:3 (Presl, Lávička, Janda, Mészáros, Lukeš - Michal Kynkor, D. Bálek, Brabec). Rozhodčí: Adámek - Hes, Gerhardt. Diváci: 325.

Sestava Katovic: Provazník - Hnídek, Janoch, Michal Kynkor, Sigmund - Kotrba, Martin Kynkor, D. Bálek (72. Brabec), Kahuj (87. Kostka), Motl (93. Sládek) - Požárek (93. Souhrada).

Trenér Lubomír Vašica získal při své premiéře u týmu Katovic bod. V poločase to vypadalo na tři. Je s bodem při premiéře spokojen, nebo převažuje smutek? "Řekl bych, že po zápase spíše smutek. V prvním poločase jsme byli jasně lepší, neproměnili ještě další šance. Bohužel jsme v úvodu druhého poločasu vyrobili obrovskou chybu, ze které soupeř snížil. Po obdržené brance jakoby se tým obrátil o sto procent, začali jsme být pasivní, pozdě dostupovali souboje a nechali jsme aktivitu Klatovům. Z toho pramenil i vyrovnávací gól po balonu za obranu, kdy jsme nereagovali na náběh hráče. Pak jsme se trochu zvedli, z trestného kopu nastřelili břevno, měli tam Davidem Bálkem velkou šanci, ale nic z toho nebylo. V závěru se již zápas jen dohrával, nebyl to tolik fotbal, jako spíše boj," shrnul utkání Lubomír Vašica a doplnil: "Kdyby mi před zápasem někdo řekl, že z Klatov povezeme bod, tak bych byl spokojený. Podle vývoje zápasu mě to však mrzí, kdybychom po přestávce pokračovali ve stejném výkonu jako v prvním poločase, museli bychom si odvézt tři body."

Katovické branky stříleli Martin Kynkor a David Bálek. "První gól byl po rohovém kopu na přední tyč, tam přizvedl míč Janoch a Michal Kynkor to uklízel do prázdné brány. Druhý gól byl po rychlém brejku. Balon za obranu dostal Michal Požárek, utekl soupeřům, předožil balon Davidovi Bálkovi před prázdnou bránu a vedli jsme 2:0," popsal branky svého týmu katovický trenér.

Před sezonou se kádr Katovic obměnil a do prvního mistrovského duelu naskočilo několik nováčků. Jak viděl trenér jejich výkon? "Musím říci, že jsem byl s výkonem všech nováčků v týmu spokojen. Zahráli velmi dobře, zapadli do mužstva a ukázali, že na divizi mají," pochválil nové tváře v katovickém dresu trenér Vašica.

Již ve středu čeká na katovické fotbalisty utkání MOL cupu s Příbramí a o víkendu další mistroské utkání s béčkem stejného klubu. "Středeční zápas s druholigovou Příbramí bude svátek jak pro hráče, tak i fanoušky. Chceme si to užít a být dobrým soupeřem. Soustředit se musíme především na tu sobotu, kdy si s béčkem Příbrami již zahrajeme o body. Budeme chtít získat všechny tři body," hledí k dvojzápasu s příbramskými celky katovický lodivod.