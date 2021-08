Hosté věděli, že jejich soupeř dokáže především na začátku utkání vyvinout tlak, ale přesto brzy inkasovali, když v 6. minutě tečovaná střela Kušky zapadla za záda brankáře Hulíka. Jihočeši postupně převzali iniciativu a do přestávky si vypracovali tři tutovky, které však ještě neproměnili.

I po pauze Hradec předváděl rychlý kombinační fotbal po zemi, a ten nakonec proti stylu dlouhých nakopávaných míčů, kterým se prezentovaly Hořovice, slavil úspěch. V 65. minutě vyrovnal po rohovém kopu střídající Daniel Cettl, jenž byl na hřišti pouhé tři minuty, a tím odstartoval další ofenzivní manévry svého týmu. O pět minut později dostal Hradec do vedení kanonýr Martin Toman, a když v 77. minutě připojil kapitán Filip Votava třetí trefu z pokutového kopu, hořovický soupeř rezignoval a krátce před koncem inkasoval ještě jednou od Kevina Strejčka, který tak podtrhl zaslouženou výhru hostujícího mužstva.

„Hořovice jsou podobným týmem jako Beroun, kde jsme hráli v prvním kole, věděli jsme co od nich čekat, ale bohužel jsme velmi brzy nešťastně inkasovali. To nic neměnilo na tom, že jsme se snažili držet míč na zemi a rychle kombinovat. Na soupeře to platilo, ale do poločasu jsme žádnou z velkých příležitostí zužitkovat nedokázali. O přestávce jsme kluky nabádali k rozvaze a hlavně k tomu, abychom nepřistoupili na styl Hořovic plný osobních soubojů s dlouhými balony, což se nám dařilo. Konečně se nám dařilo také v koncovce a třemi góly v rozmezí necelé čtvrthodiny jsme soupeře zlomili. Výhra venku těší, zvlášť když je po zásluze,“ zhodnotil střetnutí jindřichohradecký trenér Roman Lukáč.

V dalším kole Jindřichův Hradec doma v neděli 22. srpna na stadionu u Vajgaru přivítá Petřín Plzeň (16 hodin), který má za sebou povedený start do divize a po třech kolech se pyšní bilancí dvou výher a jedné remízy.

„Petřín byl na velmi dobré úrovni už v minulé sezoně, my však chceme potvrdit body zvenku a doma naplno bodovat. Každý zápas se samozřejmě jiný, bude záležet, jak k zápasu přistoupíme, ale já věřím, že to náš mladý tým zvládne,“ dodal Roman Lukáč.

SK Hořovice – FK Jindřichův Hradec 1:4 (1:0)

Branky: 6. Kuška – 65. D. Cettl, 70. Toman, 77. Votava (pen.), 87. Strejček.

ŽK: 2:1 (Klimeš, Novák – Šmíd). Rozhodčí: Bohata – Linhart, Martínek. Diváci: 120.

J. Hradec: Hulík - Šmíd, Koktavý, Nováček – Vaš (82. Waník), Mischnik, Votava, Distel (62. D. Cettl), Janák (73. Völfel) – Toman (82. Kubín), Strejček.