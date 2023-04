/FOTOGALERIE/ Republikové fotbalové soutěže o víkendu pokračovaly dalším kolem. V České lize se Jihočechům moc nevedlo. Písek doma pouze remízoval s rezervou plzeňské Viktorky a béčko Dynama prohrálo na hřišti Povltavské akademie. Očekávané divizní derby dvou nejlepších celků tabulky vyznělo v Soběslavi pro Lom.

Písečtí fotbalisté (ve žlutomodrém) remizovali v 23. kole ČFL na domácí půdě s plzeňskou rezervou 1:1. | Foto: Jan Škrle

ČFL

FC Písek - Viktoria Plzeň B 1:1 (1:1)

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: „Podle postavení v tabulce byl favorit jasný. Kvalita byla na straně třetího týmu soutěže, který navíc nastoupil se třemi pendly plzeňského béčka. Na začátku nás dostal pod velký tlak a během čtvrthodinky kopal šest rohů. Z toho jsme se vymanili a v 16. minutě poslal Koreš krásnou průnikovou přihrávku na Bicence, který běžel sám na brankáře, ale trefil pouze tyč. Do vedení tak šla v 36. minutě po pěkné kombinaci Plzeň. Nám se povedlo vyrovnat těsně před přestávkou, kdy Voráček krásně odcentroval a Koreš se trefil hlavou. Ve druhé půli se utkání herně vyrovnalo a oba týmy mohly strhnout vítězství na svou stranu. V 69. minutě se vyznamenal brankář Satrapa, který chytil tutovku, poté zase měli šance naši hráči Běloušek a Koreš. Před zápasem bychom bod brali, spokojeni jsme s ním i po něm. Viktoria byla fotbalovější, my to nahrazovali bojovností.“

Branky: 45. Koreš – 36. Planeta. ŽK: 2:0 (Štěch, Koreš). Rozhodčí: Hoch – Coufal, Špindlerová. Diváci: 320.

Písek: Satrapa – Malý (55. Sajtl), Musa (67. Novák), Běloušek, Kašpar – Vokurka, Koreš, Štěch (79. Hendrych) – Kalousek – Voráček, Bicenc.

Povltavská akademie – Dynamo Č. Budějovice B 2:0 (1:0)

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Jeli jsme k zápasu s cílem bodovat, abychom si udrželi odstup od spodních příček tabulky. Věřili jsme, že herní kvalita by měla být na naší straně, což se sice potvrdilo, přesto jsme však výsledkově neuspěli. Přitom šancí jsme měli spoustu, žádnou jsme však bohužel neproměnili. Porážka nás mrzí, zkomplikovali jsme si naši situaci v tabulce. Teď nás čeká těžký zápas v Plzni, která je v tabulce třetí, ale naši mladí hráči proti silným soupeřům mají vždy patřičnou motivaci a věřím, že můžeme i v Plzni uspět.“

Branky: 23. Vala, 62. Mareš (11). ŽK: Budinský, Novák, Babeshko – Šimoník, Hák, Bečvář, Bastl. Diváci: 140. Rozhodčí: Lerch – Polena, Guntiš.

Dynamo B: Andrew – Paříze, Böhm (74. Vais), Brabec, Šimoník (86. Pineau) – Polanský (64. Pravda), Krch, Bečvář (86. Pech) – Bastl, Prášek, Hák (64. Malecha).

Divize

Otava Katovice - Aritma Praha 1:0 (1:0)

Branky: 10. L. Bálek. ŽK: 4:2 (Chylík, Habor, Kotrba, Cibulka - Roub, Mareš). Rozhodčí: Novotný - Vychodil, Panský. Diváci: 300.

Sestava Katovic: Provazník - Hnídek, Cibulka, Janoch, Chylík - L. Bálek, Kotrba, Kahuj, Motl (76. D. Bálek) - Uher (91. Kostka) - Habor (81. Sládek).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Skvělý pocit. Vítězství jsme potřebovali jako sůl po smolné porážce v Horní Bříze. Trochu jsme si v týdnu něco vyslechli a jsem rád, že to tentokrát kluci zvládli a zápas odmakali. Byla na nich vidět touha po vítězství, které si již zasloužili. Bylo to o jednom gólu. Zápas byl přesně o tom, co jsme čekali, co jsme nakoukali na videu. Soupeř byl výborný běžecky, hrál výborně do těla v soubojích. Nebylo to vůbec snadné. Hrálo se aktivně na obě strany. Aritma nebyla vůbec zalezlá, byly tam brejkové situace na obou stranách. Mohlo to skončit jakkoliv. My se dostali do zaslouženého vedení. Měli jsme dobrý začátek, vlétli na ně a dali branku. Pak jsme se soustředili na dobrou defenzivu a musím kluky pochválit, splnili dozadu všechno, co jsme si řekli. Pustili jsme soupeře snad do jedné šance, ale žádnou stoprocentní neměl."

Jistra Domažlice B - Slavoj Český Krumlov 0:2 (0:2)

Branky: 11. Strapek, 38. Vávra. ŽK: 3:3 (T. Korelus, L. Korelus, Copák - Svoboda, Matuška, Parakhnenko). Rozhodčí: Beneš - Hamouz, Ježek. Diváci: 65.

Sestava Krumlova: Beránek - Trmal, Kuna, Svoboda, Kolář (69. Vonášek) - Parakhnenko, Matuška, Novák, Vávra - Strapek (68. Vaněk), Růžička (81. Ryneš).

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: "Zvolili jsme taktiku soupeřů, kteří hrají u nás. Dodrželi jsme to, co jsme si řekli. Hrálo se ze zabezpečené obrany s tím, že se pokusíme o standardky a brejky. To vyšlo. Podařilo se nám Parakhnenkem přečíslení, který to dával Strapkovi do prázné brány. Druhý gól byl po standardní situaci, prodloužený míč na přední tyči a Láďa Vávra již jako osvědčený hlavičkář to uklízel do prázdné brány. Kopie branky z minulého zápasu. Je to o výběru místa a ten Láďa má. Kluky jsem samozřejmě pochválil, i když tam byly nějaké věci, kdy jsme zbytečné ztráceli balony. Ale Domažlice to hrály dobře, nakopávaly to celý první poločas na vysoké hráče, ale my to uskákali. Ve druhém poločase domácí nedali penaltu, když to exekutor poslal mimo tyče. Důležité jsou tři body."

Spartak Soběslav – Sokol Lom 1:2 (0:1)

Branky: 95. Kutner – 20. Skopec, 86. Šimák. Rozhodčí: Tesař – Janíček, Havlík. ŽK: 2:0 (59. Dumbrovský, 74. Boháč). Diváků: 557.

Soběslav: Červenec – Zeman, Kubart, Boháč, Větrovský – Dumbrovský (77. Pavlík), Hoffmann (61. Boucník), Bouchal, F. Vaněk – Kutner – Hájek (61. D. Vaněk).

Lom: Matoušek – Mácha (83. Grobár), Slavík, Brabec, Vysušil – Schramhauser (73. Kubovský), Skopec, Javorek (83. Šimák), Nešický, Novák – Tauber (83. Musiol).

Radek Hajič, Spartak Soběslav: „Do zápasu jsme bohužel vstoupili s trošku větším respektem, než bylo zdrávo, Faktem je, že jména na straně soupeře hovoří za všechno, jsou to ještě nedávno prvoligoví či druholigoví hráči. První poločas to každopádně ovlivnilo a soupeř ho ovládl. My jsme v něm měli problémy s dostupováním hráčů, ale pokud bychom uměli být odvážnější a neprohrávali bychom, mohlo to být zajímavější. Druhá půle byla z naší strany výborná. Chvílemi jsme byli lepší, vytvořili jsme si i nějaké šance a při některých odražených míčích měli i trochu smůly. Je škoda, že jsme nevyrovnali. Pak to tam Šimák po dvou minutách na hřišti trefil do víka a bylo rozhodnuto. Je dobře, že jsme nic nevzdali a na konci jsme alespoň kosmeticky upravili výsledek. Za ten druhý poločas by možná byla remíza spravedlivější, ale to už je vedlejší. Musím pogratulovat soupeři, s tímto mužstvem si zaslouží být tam, kde je. My musíme jít dál a soustředit se na to své.“

Lukáš Zeman, Sokol Lom: „První půle byla z naší strany herně povedená. Vedle gólu jsme si vytvořili i nějaké další šance a některou z nich měli proměnit, abychom byli klidnější, i tak jsme ale měli první polovinu zápasu pod kontrolou. V té druhé, zhruba od šedesáté do sedmdesáté minuty jsme tam měli slabou pasáž, kdy jsme se zbytečně sami dostali pod tlak, upustili jsme od stanovené hry a soupeř se dostal do zápasu. Nakonec se nám ale podařilo druhým gólem zklidnit a mohli jsme přidat i další. Škoda obdrženého gólu v páté minutě nastavení, protože jsme chtěli hrát na nulu. Vyhráli jsme ale 2:1 v derby na hřišti druhé Soběslavi a jsme rozhodně spokojení. Pro diváky to bylo super utkání a muselo se jim líbit.“