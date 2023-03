Republikové fotbalové soutěže pokračovaly dalším kolem. V České lize braly jihočeské kluby shodně po bodu, v divizi vedoucí Lom zaváhal v Hořovicích, očekávané derby v Katovicích rozhodl už ve druhé minutě Janoch.

Fotbalová divize Katovice - Soběslav. | Video: Jan Škrle

ČFL

Slavia Karlovy Vary - FC Písek 1:1 (0:1)

Branky: 89. Červený - 12. Sajtl. ŽK: 2:3 (Maňák, Pěkný – Sajtl, Němeček, Štěch). Rozhodčí: Hodek – Kubec, Cihlář. Diváci: 200.

Písek: Satrapa – Musa, Běloušek, Kašpar – Němeček, Sajtl – Malý, Koreš, Vokurka (73. Hendrych) – Kalousek (89. Štěch), Voráček (80. Bicenc).

Milan Nousek, trenér Písku: „Před utkáním bychom bod brali, po něm má trochu hořkou pachuť, protože jsme inkasovali vyrovnávací gól na konci. První poločas jsme odehráli lépe než ten druhý. V tom druhém jsme si sice vytvořili dvě šance, mohli jsme své vedení pojistit, to se nám však nepodařilo a vezeme tedy alespoň bod.“

Dynamo ČB B - Dukla Praha B 0:0

ŽK: Brabec, Böhm, Pařízek – Čížek. Diváci: 80. Rozhodčí: Doubrava – Švagr, Glogar.

Dynamo B: Andrew – Pařízek, Kladrubský (75. Vais), Brabec, Šimoník – Hák (82. Pineau), Böhm, Pravda (46. Krch) – Pech (46. Prášek), Bečvář, Bastl.

Dušan Žmolík, trenér Dynama ČB B: „První půli jsme mohli vyhrát my, ale i oni. V té druhé až na tu jednu šanci v závěru, kterou Andrew výborně chytil, jsme Duklu do ničeho nepustili. Přesto jsme ale nehráli dobrý fotbal, bylo to všechno spíš na náhodu, žádná vědomá kombinace tam nebyla. Je to škoda, mohli jsme si v tabulce hodně polepšit a získat doma jen bod, to je vždycky ztráta dvou bodů. Zvlášť v zápase, do něhož jsme šli s jasným cílem ho zvládnout vítězně. Dle mého názoru to byl herně jeden z našich nejslabších výkonů. Pár šancí jsme měli, moc hezkého toho ale na hřišti ani z naší strany nebylo a také těch šancí bylo strašně málo. Možná byl na vině i terén, po zimě hřiště ještě není optimální a našim mladým klukům to dělalo problémy. Ale na to se vymlouvat nemůžeme a nebudeme.“

Divize

Otava Katovice – Spartak Soběslav 1:0 (1:0)

Branka: 2. T. Janoch. ŽK: 3:2 (Kotrba, Kahuj a Sládek – Dumbrovský a Bouchal). Rozhodčí: Kastl – Mičan, Mazanec. Diváci: 288.

Katovice: Provazník – Hnídek, Cibulka, Janoch, Motl – L. Bálek (93. Požárek), Kahuj, Kotrba (68. Repa), D. Bálek – Uher (93. Habor) – Kadula (83. Sládek).

Soběslav: Červenec – Zeman, Boháč, Kubart, Hromada (68. Větrovský) – Dumbrovský, Bouchal, Hoffmann, F. Vaněk – Hájek, D. Vaněk (46. Mazouch).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Věděli jsme, že to bude velice těžký zápas. Soběslav má formu, hraje výborně, ale skvěle jsme se na zápas připravili. Eliminovali jsme jejich silné zbraně, dlouhé nákopy na Vaňka, který z toho dává góly. Vyhráli jsme brankou z úvodu utkání. Výhra je zasloužená, byli jsme lepším týmem. V prvním poločase to bylo z naší strany jednoznačně lepší, ve druhém jsme dobře bránili. Soběslav jsme kromě standardních situací do ničeho vážnějšího nepustili."

Richard Florián, as. trenéra Soběslavi: „Je to rozhodně škoda a mrzí nás, že nedokážeme zopakovat kvalitní výkony z domácího trávníku na hřišti soupeře. Stejně jako v posledních utkáních jsme znovu inkasovali gól hned v úvodních minutách zápasu, a tato naše nekoncentrovanost pak ovlivní naše nastavení pro další průběh zápasu. V prvním poločase to bylo na hřišti vidět, prohrávali jsme souboje a chyběla nám kvalitní kombinace. Do druhé půle jsme vstoupili přece jen aktivněji, vytvářeli jsme si i šance a hlavně v závěru jsme dostali soupeře pod velký tlak, jenže k vyrovnání jsme ho bohužel nedotáhli.“

Slavoj Český Krumlov – Tochovice 4:3 (2:1)

Branky: 16. Novák, 26. Strapek, 85. Vávra, 93. Tůma – 12. a 73. (PK) Sirotek, 80. Vlček. ŽK: 2:3 (Vonášek, Tůma – Sosnovec, Vlček, Michal Kynkor). ČK: 1:0 (72. Vonášek). Rozhodčí: Maiello – Štípek, Andras. Diváci: 175.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Kolář – Vonášek, Svoboda (83. Parakhnenko), Vávra, Novák, Strapek (64. Tůma) – Kuna, Růžička (64. Vaněk).

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: "S výhrou samozřejmě spokojenost, jen mě mrzí, že jsme nebyli schopni pokrýt Sirotka, který nám dělal v obraně velké problémy. Ale pořád tam máme devatenáctileté kluky, kteří se to učí. Důležité je, že to kluci ani v deseti nevzdali a ukázali, že má náš mančaft sílu. A závěr, to byla třešnička na dortu a jsem rád, že dal vítěznou branku Dominik Tůma, který více než rok nemohl nastoupit. Gólman soupeře dělal kličky a stahovačky po celý zápas a nakonec na něho přišel chytřejší hráč než byl on. Kluci si to zasloužili, i v deseti jsme měli šance. Mrzí mě jen to, že jsme ve druhé půli šli třikrát do přečíslení a nedokázali si to nahrát. Ale fotbal již je takový."

SK Hořovice – Sokol Lom 4:1 (2:1)

Branky: 36. a 56. Čapek, 45. Wacker, 88. Mareš – 39. Schramhauser. Rozhodčí: Talpáš – Mělničuk, Šmat. ŽK: 2:1 (Kuška, Königsmark – Škrleta). Diváků: 80.

Lom: Matoušek – Mácha (66. Kubovský), Vávra (66. Škrleta), Slavík, Grobár – Skopec – Novák, Schramhauser, Nešický, Pfeifer – Musiol.

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Z naší strany to byl tentokrát ten pověstný 'zápas blbec'. V prvních pětatřiceti minutách bylo držení míče snad deset ku devadesáti, vytvářeli jsme si šance a měli jsme dát minimálně pět nebo šest gólů. Místo toho přišla chyba při standardce soupeře, a ten se z ní dostal do vedení. Na jejich gól jsme hned zareagovali a doufali jsme, že pak už budeme mít hru ve své moci, jenže před přestávkou jsme chybovali znovu a domácí se dostali zpátky do vedení. O přestávce jsme si řekli, že musíme navázat na začátek, být aktivní a tlačit se do koncovky, a že gól přijde. To se nám v úvodu dařilo, jenže jsme znovu neproměnili dvě šance a po ztrátě míče jsme ze střely, která i vinou silného větru zapadla od tyče do naší branky. V závěru jsme změnili rozestavení, otevřeli hru, ale kdybychom hráli ještě teď, tak asi gól stejně nedáme. Místo toho jsme dostali čtvrtou branku, která v podstatě už nic neřešila. Nemůžu říct, že by to herně bylo špatné, ale sešlo se nám v jeden zápas neproměňování šancí s řadou chyb. Musíme se z toho poučit a jít dál.“

