FC Písek - SK Rakovník 8:0 (4:0)

Branky: 3. a 71. K. Kulík, 17. O. Běloušek, 36. F. Belej, 45. a 61. M. Kalousek, 80. O. Sajtl, 83. T. Bílý. ŽK: 0:1 (Hejda). Diváci: 176. Rozhodčí: Rouček – Baum, Doubek.

Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Kulík, Kotrba (46. Kynkor) – Volf (46. Voráček), Belej – Hrachovec, Koreš (71. Bílý), Kalousek (71. Hadáček) – Stejskal (46. Petr). Trenér Milan Nousek.

Miroslav Grobár, vedoucí FC Písek: "Popravdě řečeno, s tím, co přijel soupeř, se ani nic jiného čekat nedalo. Výkon odpovídal postavení v tabulce a na střídačce měli kluky ročníků 2005 a 2006. Ale to je jejich boj. Z naší strany dobrý výkon, vysoká výhra a všichni odešli ze hřiště zdraví. Proběhla tam i taková drobná sázka, že když dáme deset branek, tak by asistent Rosťa Baďura platil dokopnou. To nakonec kluci nedali, ale v závěru zápasu se klepal, když tam zazvonilo pár tyček. Zkrátka jsme vyhráli 8:0, dál bych to neřešil."

Divize

Otava Katovice - Dynamo ČB B 0:3 (0:2)

Branky: 5. Hák, 39. Šimoník, 84. Coufal. ŽK: Chylík – Malecha, Bastl. Bartizal. Diváci: 394. Rozhodčí: Trska – Cichra, Ježek.

Katovice: Švehla – Hnídek, Janoch, Chylík, Motl – Pavlovič (61. Květoň), Sládek (46. D Bálek), Kadula, L. Bálek – Uher – Požárek (75. Habor).

Dynamo B: Lerch – Pařízek, Brabec, Bízek, Šimoník – Hák, Malecha, Pineau (90. Šestauber) – Polanský (90. Perina), Bastl (82. Bartizal) – Matoušek (72. Coufal).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Především v prvním poločase nás soupeř jasně přehrával, byli jsme jako na kolotoči. Šli jsme do utkání s nějakou taktikou, ale bohužel jsme brzy dostali gól po tečované střele do protipohybu gólmana. Snažili jsme se hrát dopředu, ale nebylo na to, Dynamo nás jednoznačně přehrávalo. Škoda druhé branky. Do druhé půle jsem klukům říkal, že si musejí sáhnout na dno, přišlo pět stovek lidí, takže to nesmíme odevzdat. Přišlo velké zlepšení, bylo nás plné hřiště, měli jsme několik šancí na snížení, ale soupeře podržel gólman. Kdybychom půl hodiny před koncem snížili, dalo by se pomýšlet na bodový zisk. Ale bylo to jinak. Třetí gól jsme již dostali do otevřené obrany, kdy jsme to hráli vabank. Ale jsem rád, že to kluci nezabalili a ve druhé půli se herně zvedli."

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: "Své hráče musím za odvedený výkon pochválit, byli po celý zápas lepší. Hlavně do přestávky jsme měli hru naprosto jednoznačně ve svých rukou a skóre 0:2 bylo pro soupeře ještě milosrdné. Ve druhém poločase se hra trochu vyrovnala a soupeři jsme umožnili se dostat do několika příležitostí na korekci výsledku, naštěstí všechny ty šance pokryl velice dobře chytající Tomáš Lerch. I my jsme ale i po půli měli nějaké šance a jednu z nich jsme využili. Vyhráli jsme zcela zaslouženě a řekl bych, že klukům se začalo líbit vyhrávat…“

FK Jindřichův Hradec – Viktoria Mariánské Lázně 1:5 (0:3)

Branky: 80. (pen) Janák – 25. a 33. Nedbalý, 60. (pen.) a 67. Kapolka, 9. Braun. Bez karet. Rozhodčí: Lerch – Koranda, Andras. Diváci: 120.

J. Hradec: Hňup – Blažek (46. M. Völfel), Šmíd, Koktavý, Fical (46. D. Cettl) - Janák (87. Králíček), Mischnik, F. Votava, Škarda, Waník (69. Strejček) – Toman (46. Distel).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „My bychom klidně mohli opsat komentář z minulého utkání, ale nejen z něho. Předvádíme obrovské individuální chyby v defenzivě, které náš výkon sráží, a proto jsme tam, kde jsme. Teď jsme už navíc byli pod tlakem, takže nám ani nešly nohy, prostě se nám nedařilo a vyráběli jsme minely, které hosté trestali. Typicky o tom vypovídá situace před prvním gólem, kdy jsme po odraženém balonu nepochopitelně vyklidili prostor, odkud padají branky, a hosty jsme tak už v 9. minutě dostali na koně. Situace je taková, že momentálně padají z každé divizní skupiny tři týmy, což znamená, že i my. Pokud by soutěž někdo nepřihlásil, nebo došlo k nějakým změnám a my nakonec zůstali, bude třeba skutečně hodně výrazně posílit kádr."

Spartak Soběslav – FC Rokycany 4:1 (0:0)

Branky: 59. Vaněk, 67. Hájek, 79. Podhradský, 90. Dvořák – 49. Procházka. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Lafek – Klátil, Šafránková. Diváků: 166.

Soběslav: Andrew – Rubick, Zeman, Boháč, Hromada (65. Podhradský) – Pavlík, Bouchal, Boucník (89. Hoffmann), Vaněk – Kutner (89. Hoffmann), Hájek.

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „První poločas zápasu nesl známky konce sezony a bylo to takové neslané nemastné. Skončil bez branek, ale pustili jsme tam soupeře do dvou šancí. O přestávce jsme hráče nabádali k tomu, že bychom měli přidat a poslední poločas před domácími diváky odehrát mnohem lépe. Začátek tomu příliš neodpovídal a hned jsme inkasovali. Ten gól nás paradoxně probudil, i když je pravda, že k vyrovnání nám pomohla hrubka hostujícího stopera. Pak už to byla jednoznačná záležitost a dostali jsme zápas pevně pod svou kontrolu. Pozitivní je, že se gólově prosadili i dva naši střídající hráči a po měsíční pauze jsme měli k dispozici i uzdraveného Hoffmanna. Vyzdvihl bych tentokrát výkon a aktivitu Pavlíka.“

Sokol Lom – Slavoj Mýto 6:1 (2:0)

Branky: 35., 50. a 53. Musiol, 69. a 86. Do Trung, 26. Kavka – 89. Buršík. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Glogar – Hlaváček, Hes. Diváků: 120.

Lom: Matoušek – Vávra (66. Vysušil), Mácha, Janů – Novák (66. Do Trung), Slavík, Šimák (66. Kučera), Grobár, Pfeifer – Musiol, Kavka (57. J. Rabiňák).

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Od začátku jsme chtěli držet míč, vyvarovat se zbytečných ztrát, které by nás v horkém počasí stály hodně sil, a okamžitě po zisku balónu jít do rychlých útoků. To všechno si tentokrát kluci plnili do puntíku. Byla tam chuť do hry, nasazení, fotbalovost i kvalita v útoku, takže v podstatě nebylo co řešit. Mrzet nás samozřejmě může inkasovaný gól v závěru zápasu, kdy už jsme to měli uhrát s nulou. Pozitivní je, že jsme konečně zase měli čtyři hráče na střídání.“