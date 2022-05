SK Otava Katovice – FK Jindřichův Hradec 1:0 (1:0)

Branka: 37. Požárek. ŽK: 2:2 (Kotrba, Provazník – Distel, Toman). Rozhodčí: Eibl – Toucha, Matyš. Diváci: 253.

Katovice: Provazník – Hnídek, Květoň, Janoch, Motl – Pavlovič, Kotrba, Kadula (84. Chylík), L. Bálek (80. D. Bálek) – Uher – Požárek (91. Habor).

J. Hradec: Hulík – Blažek, Škarda, Koktavý, Völfel, Fical – Distel (83. Nováček), Králíček (70. D. Cettl), Mischnik, Waník – Toman.

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Spokojenost s hrou i se třemi body. Jsem rád, že jsme dokázali naší domácí bodovou sérii protáhnout. Byl to hodně těžký zápas. Věděli jsme, že bude soupeř bránit v bloku. Hráli v rozestavení 5-4-1, těžko se nám do toho dostávalo. V poli jsme byli lepším týmem, ale dlouho trvalo, než jsme si vytvořili šance. Jsem rád, že gól padl již do poločasu. Bylo to důležité, abychom se dlouho netrápili. Ve druhé půli to musel soupeř trochu otevřít, byla tam větší okýnka v jejich obraně a my měli plno šancí. Bohužel jsme nedali pojistku a nakonec jsme se do poslední minuty báli o výsledek. Mohlo to být rozhodnuté dřív. Viděl jsem jejich zápas v Lomu, tam jim to vyšlo. Hrají to na brejky na Tomana. Upozorňoval jsem kluky, že ho musíme pokrýt, tvoří prakticky devadesát procent jejich mančaftu. Dává góly jen on. A povedlo se nám to, i když tam jednu velkou šanci měl."

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Derby všichni poctivě odmakali a podali zodpovědný výkon, byť jsme měli opět trochu problémy se sestavou. Domácí se dostali do vedení v 37. minutě, kdy jsme si nepohlídali dorážku, jinak se snažili dobývat naši zónovou obranu celkem neúspěšně. My chodili hlavně do brejků a mohli jsme vývoj i otočit, ale bohužel, šance jsme nedotáhli až do konce. Závěr byl nervózní a pro nás měl velmi velmi hořkou příchuť. V nastavení jsme totiž vstřelili vyrovnávací gól, ale sudí viděl náš údajný faul ve vápně a neuznal jej. Tak jen doufám, že nám ten bod nebude chybět k záchraně. Nedá se nic dělat, nyní se musíme pečlivě připravit na Klatovy. Věřím, že třetí tým tabulky doma dokážeme porazit.“

SK Dynamo České Budějovice B - TJ Tatran Sedlčany 4:1 (4:0)

Branky: 27. a 33. Bastl, 42. Bečvář, 44. Polanský – 90. +1 Hofman. ŽK 0:1 (Brotánek). Diváci: 80. Rozhodčí: Fencl – Mudra, Langmajer. Dynamo: Kerl – Šimoník, Kladrubský, Bízek, Pineau (60. Perina) – Pravda, Hák, Bečvář – Polanský, Bastl (74. Šestauber) – Hais (60. Matoušek).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „První půle že byla dobrá? Výsledkově snad ano, celkově se mi náš výkon ale nelíbil. Abych řekl pravdu, mám z toho zápasu spíše rozporuplné pocity. Protože kdybychom takovéto výkony podávali, dlouhodobě bychom asi úspěšní být nemohli… Jasně, chyběli nám Malecha s Pařízkem a připojilise k nám kluci z devatenáctky, takže jsme pohromadě krátkou dobu.Bylo to na sehranosti týmu znát a někdy, když to můžeme hrát z jedné, tak si to přidržím a ty prostory se nám zavřou. Prostě nám to neklapalo tak, jako tomu bylo v minulých zápasech. Do útočné fáze jsme těch situací měli spoustu a gólů jsme mohli dát daleko víc, takže po této stránce to tak zlé nebylo, ale směrem dozadu jsme měli mezery a soupeř nás ve středu hřiště kombinačně přehrával. Vzadu jsme to naštěstí zvládali řešit a ty situace vyřešit. Pozitivem je, že po zranění opět naskočil zkušený Kladrubský, který si dokáže své spoluhráče dirigovat. Teď te nechi hodnotit, ještě se na to podívám na videu, ale zdálo se mi, že buď on, nebo Bízek mohli vystupovat a pomoci tak těm záložníkům, kteří presovali a pak se nám to tam otvíralo. Po návratu z Táborska se po zapojil také Matoušek, jenž se po zranění dává dohromady a šel do hry na posledních třicet minut. Začíná naplno trénovat a budeme jeho zapojení pomalu dávkovat. Snad se dostane do formy a herní pohody, dneska jsme mu moc nepomohli…"

Robstav Přeštice – Sokol Lom 2:0 (1:0)

Branky: 22. Štípek, 82. Heger. ŽK: 1:1 (53. Mudra – 60. Frizoni). Rozhodčí: Pachtová – Coufal, Šmat. Diváků: 180.

Lom: Pavelec – Vysušil (85. M. Rabiňák), Mácha, Vávra, J. Rabiňák – Novák, Grobár, Slavík, Janů – Šimák, Frizoni (76. Musiol).

Marek Císař, trenér Lomu: „Na hřišti suverénně prvního týmu tabulky jsme si dali za úkol hrát vzadu na nulu, bohužel už v polovině prvního poločasu jsme při soupeřově centru do vápna chybovali a domácí hráč lehce uklidil míč do branky. My sami jsme přitom měli dvě velké šance. Při té první netrefil Janů branku a Šimák po kombinaci s Frizonim zamířil zblízka jenom do brankáře. Do druhé půle jsme šli s tím, že můžeme dál kousat a soupeři to znepříjemnit. Dostali jsme se i blízko k vyrovnání, jenže Šimákova střela šla znovu jen do brankáře. V závěru už jsme se rozhodli otevřít hru a domácí nás za to hned z prvního brejku potrestali. Právě v tom se ukázala kvalita soupeře a ten klíčový rozdíl. Přeštice svou šanci okamžitě promění, zatímco my se v koncovce neprosadíme a stále se neumíme vyhnout zbytečným chybám. Herně to přitom z naší strany špatné nebylo, což nám potvrdili i domácí.“

SK Klatovy 1898 – Spartak Soběslav 0:2 (0:0)

Branky: 71. Kutner, 90.+1 Pavlík. ŽK: 4:2 (80. Sojka, 82. Zajíček, 83. Krejčiřík, 88. Lukeš – 18. Kutner, 78. Andrew). Rozhodčí: Glogar – Lafek, Adámek. Diváků: 150.

Soběslav: Andrew – Rubick, Zeman, Boháč, Hromada – Bouchal, Boucník (71. Markes) – Pavlík, Kutner, Vaněk – Hájek (89. Dvořák).

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Klatovy se řadí k nejsilnějším soupeřům v soutěži a my hrajeme v poslední době ve velmi solidní formě. Zápas tomu odpovídal a měl velice dobré divizní parametry. Nepostrádal tempo, bylo to vyhecované a oba týmy si vytvořily i poměrně dost šancí. Řekl bych, že my jsme nakonec byli šťastnější. Na začátku druhého poločasu se mohlo utkání zlomit ve prospěch Klatov, ale Colin Andrew chytil penaltu a udržel bezbrankový stav. Pak po našem rohovém kopu propálil Kutner všechno a všechny a dostal nás do vedení. Pravdou je, že po jeho gólu jsme se dostali pod tlak soupeře, na druhé straně jsme ale výborně bránili a nakonec se nám podařilo po jedné z brejkových situací přidat druhý gól. V Klatovech se jen tak snadno nevyhrává a jsme rádi, že se nám podařilo navázat na naši šňůru. Ve zbylých zápasech bychom se rádi chtěli posunout ještě o nějakou tu příčku výš.“