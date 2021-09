ČFL

KF Králův Dvůr - FC Písek 0:0

ŽK: 1:3 (Václavík – Hrachovec, Kulík, Volf). ČK: 1:0 (90. Novák). Diváci: 200. Rozhodčí: Mudra – Hessová, Špindlerová.

Písek: Satrapa – Mařík, Běloušek, Volf, Kotrba – Kulík, Pravda (60. Pineau) – Kalousek (75. Koreš), Schramhauser, Hrachovec (75. Stejskal) – Belej (89. Petr).

Miroslav Grobár, vedoucí FC Písek: "Jeli jsme k zápasu s pokorou. Věděli jsme, že na chvíli můžeme podle vývoje do utkání použít Koreše. Chyběli nám však Voráček a Sajtl. Odehrávala se z obou stran taktická bitva. Domácí byli lepší na míči a dostávali se více do zakončení. Satrapa chytil tři stoprocentní a dvě pološance domácích. Se štěstím jsme vybojovali bod a velice si ho ceníme. Je pravda, že jsme nakonec mohli i vyhrát, ale v kontextu celého zápasu by to bylo nespravedlivé. Je fakt, že když tam šel na posledních patnáct minut Koreš, tak se obraz hry změnil a byli jsme lepší. Mohli jsme i rozhodnout. Belej střílel těsně vedle a ve třetí minutě nastavení tam náš trestňák zastavila hlava domácího hráče. V kontextu celého utkání však odjíždíme s bodem v ceně zlata."

Divize

SK SENCO Doubravka - Otava Katovice 1:3 (0:3)

Branky: 52. Fleissig – 8. D. Bálek, 14. T. Janoch, 36. M. Požárek. ŽK: Rozboud, Ungr 2 – D. Bálek, Kotrba. ČK: 1:0 (80. M. Ungr). Diváci: 60. Rozhodčí: Hamouz – Pena, Kříž.

Katovice: Provazník – Hnídek, Cibulka, Janoch, Motl – L. Bálek (92. Mikeš), Kotrba, Repa, D. Bálek – Kadula (70. Uher), Požárek (87. Sládek).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Připravili jsme se na Doubravku dobře a vyšel nám vstup do utkání. Po čtvrt hodině jsme vedli o dvě branky, byli jasně lepší a soupeře po všech směrech přehrávali. Byly tam i další šance na zvýšení skóre a například Požárek trefil břevno. Poločas byl 3:0 a možná nás to trochu uspokojilo. Sice jsme hráče nabádali, abychom nedostali rychlý gól, který by Doubravku nakopl, ale bohužel se tak stalo. Ale zápas jsme si pohlídali. Domácí tam měli ještě jednu šanci, kdy jsme to vykopávali z prázdné brány, ale jinak jsme i my měli ve druhé půli brejky. Celkově jsme byli kompaktnějším a lepším týmem."

FK Jindřichův Hradec - Sokol Lom 1:4 (1:3)

Branky: 36. Toman – 21. a 32. Musiol, 45. Pfeifer, 47. Neužil. ŽK: 0:3 (Slavík, J. Rabiňák, Neužil). ČK: 1:0 (28. Votava). Rozhodčí: Havlík – Novotný, Vychodil. Diváci: 130.

J. Hradec: Drobný – Blažek, Šmíd, F. Votava, Vaš – Waník, Mischnik (68. Kubín), Strejček (54. D. Cettl), Distel, Janák (60. Nováček) – Toman.

Lom: Matoušek - Janů (75. K. Chotovinský), J. Chotovinský, Kosobud (59. Grobár), J. Rabiňák (85. Tsolakis) - Kučera, Slavík (75. Slavík) - Pfeifer - Novák, Musiol (59. Bosnyak), Neužil.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Lom je velmi fotbalové mužstvo, ukázal to i u nás, byť jsme podali lepší výkon než v minulých dvou zápasech. Bohužel, střetnutí za stavu 0:1 ovlivnila brzká červená karta pro Votavu, který ve skluzu fauloval unikajícího protihráče, takže jsme přes hodinu dohrávali o deseti. A to je proti takovému týmu těžké. Záhy jsme inkasovali druhý gól a byť jsme poté snížili zásluhou Tomana, těsně před přestávkou Lom udeřil znovu a hned po pauze počtvrté, čímž bylo definitivně rozhodnuto. My se pak snažili utkání hlavně dohrát tak, abychom neodešli s dalším debaklem. Lom vyhrál zaslouženě, rozhodovalo se v našem vápně, kde jsme nebyli dostatečně důrazní."

Lukáš Zeman, Sokol Lom: "Chtěli jsme v zápase udávat hru a být aktivní, proto jsme hráli na tři útočníky. první půlhodinu jsme zvládli naprosto fantasticky a dostali jsme se do vedení. pak dona vyloučení domácího Votavy, který faulem zastavil únik Pfeifera a to dalo utkání jiný ráz. na náš druhý gól sice dokázali domácí odpovědět, ale my jsme ke konci poločasu a krátce po přestávce přidali další góly. Pak už byl záaps takříkajíc o ničem a bylo jen otázkou, zda přidáme nebo nepřidáme další góly. Nějaké šance jsme si ještě vytvořili. Po přettávce jsm alespoň mohli prostřídat sestavu, aby si zahráli všichni kluci."

Český Lev Union Beroun - SK Dynamo České Budějovice B 1:4 (0:3)

Branky: 80. Landa – 11. Bečvář, 17. Valenta (11), 29. Tolno, 68. Malecha. ŽK: 0:1 (Lhotka). Diváci: 80. Rozhodčí: Švorc – Gunitš, Toman.

Dynamo B: Kerl – Perina (60. Matuška), Němeček, Bízek, Skovajsa – Bečvář (68. Bouguetouta), Vais (75. Kladrubský), Valenta, Malecha (68. Polanský), Tolno – Veliký.

Jindřich Tichai, trenér Dynama B: "Hned na začátku utkání jsme po standardce hráče soupeře špatně přebrali, ale domácí svou šanci neproměnili, pak už jsme ale zápas měli jednoznačně ve svých rukou a soupeře už jsme do žádné další příležitosti nepustili. Čtyřmi góly v řadě jsme zápas rozhodli ve svůj prospěch. Domácí dali čestný gól až před koncem zápasu, my jsme si vypracovali ještě celou řadu dalších šancí, ale nedokázali jsme je proměnit. To jsem hráčům po zápas vytkl. Nicméně se dá říct, že jsme v Berouně podali slušný výkon, takže spokojenost. Máme v týmu hodně mladých kluků, kteří přešli z dorostu a kvůli covidu toho moc neodehráli, jejich výkony ale rostou zápas od zápasu. Opět nám výrazně pomohli i pendlové z prvoligového áčka, chtěl bych je za jejich přístup k zápasu vyzdvihnout. Už v úterý hrajeme v Plzni s Petřínem a chceme tam uspět, protože v sobotu hrajeme doma s prvním Lomem a chtěli bychom do tohoto atraktivního utkání jít s co možná nejmenším bodovým odstupem."

Soběslav - Přeštice 3:4 (1:4)

Branky: 6., 65. a 87. Vaněk - 26. Arzberger, 28, Končal, 32. Přibáň, 41. Mudra. ŽK: 2:3 (12. Rubick, 36. Pavlík - 48. Suchý, 88. Mudra, 90. Švihořík). Diváků: 225. Rozhodčí: Les - Maiello, Eibl.

Soběslav: Červenec - Maršík (46. Pokorný), Boucník, Zeman, Hromada - Bouchal - Pavlík, M. Mazouch, Vaněk - T. Mazouch, Rubick (72. Podhradský).

Marek Nývlt, předseda FK Spartak Soběslav: „Byl to zápas dvou naprosto rozdílných poločasů, což se nám stalo už poněkolikáté a vůbec nevím, čím to může být. V tom prvním jsme se sice dostali do vedení, což jsme si přáli, ale Přeštice pak v podstatě během několika minut otočily výsledek na 1:3 po našich hrubých individuálních chybách. Pravdou je, že hrály opravdu výborně a chvílemi to působilo, že mají na hřišti i dva hráče víc. Ve druhém poločase to byl úplně jiný zápas. My jsme byli hodně aktivní a soupeři postupem času docházely síly. Podařilo se nám snížit na 4:3 a potřebovali jsme ještě pět nebo deset minut, abychom vyrovnali. V podstatě o tom samém mluvil z opačné strany trenér hostů. Pravdou je, že v poslední době máme při našem úzkém kádru personální potíže.“