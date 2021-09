FC Písek - Slavia Karlovy Vary 1:0 (0:0)

Branka: 51. A. Kotrba. ŽK: 3:3 (Běloušek, Sajtl, Petr – Debellis, Knop, Hudec). Diváci: 480. Rozhodčí: Krejsa – Blažej, Doubrava.

Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Kulík, Kotrba – Volf, Schramhauser (85. Mařík) – Kalousek (78. Pineau), Koreš (46. Pravda), Hrachovec (78. Petr) – Belej (70. Stejskal).

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: "Věděli jsme, že soupeř je stejně běhavý jako my. Měl tam dobré návraty a v prvním poločase jsme se do jeho obrany vůbec nemohli dostat. V kabině jsme si pak k tomu něco řekli, naštěstí jsme se trefili do černého a pak již to ubránili. Bylo to silou vůle, fotbal to dneska z naší strany pohledný nebyl. Ale bojovali jsme a tři body se počítají. Soupeř hrál hodně od podlahy. Divím se, že si to naši kluci nechali líbit. Byly tam chvílemi ostřejší zákroky, ale je to fotbal, nehrajeme šachy. Je to zkrátka kontaktní sport. Asi tam byla jedna taková oranžová, ale sudí si vybral žlutou. S body spokojenost, s výkonem je to na vážkách, ale tři body se počítají, ty jsou hlavní."

Divize

Dynamo Č. Budějovice B - Spartak Soběslav 1:0 (1:0)

Branka: 13. Bouguetouta. ŽK 3:5 (Bízek, Veliký – Pavlík, Boháč, Vaněk, T. Mazouch, Rubick), ČK 0:1 (89. Hájek). Diváci: 200. Rozhodčí: Janíček – Havlík, Lovětínský. Dynamo B: Janáček – Kladrubský (67. Matuška), Němeček, Bízek, Mašek – Bouguetouta, Bečvář (81. Česák), Valenta, Perina – Polanský, Veliký. Soběslav: Červenec – Pavlík, Zeman, Boháč, Hromada (82. Maršík) – T. Mazouch (73. Rubick), M. Mazouch (78. Boucník), Bouchal, Vaněk – Kutner, Hájek.

Jindřich Tichai, trenér Dynama B: „Z jasného utkání jsme si sami nakonec udělali nervák. V první půli jsme měli velkou převahu a v začátku druhé půle jsme šli dvakrát sami na bránu, ale místo toto, abychom vedli 4:0, tak se trápíme až do devadesáté minuty. Znovu se potvrdilo, jak obrovský problém máme s proměňováním i těch nejvyloženějších šancí. Místo klidného náskoku přišla v závěru nervozita, poslední půlhodinu jsme nehráli dobře, byla tam z naší strany spousta jednoduchých ztrát, úplně zbytečných. V té poslední půlhodině to byl z naší strany hodně špatný výkon,“ netajil se svým zklamáním kouč B-týmu Dynama, dle něhož v závěru byla na hře jeho mladých svěřenců znát absence exligisty Jiřiho Kladrubského. „Z minulého utkání nebyl Kladry stoprocentně fit, ale proto, aby ti mladí kluci měli co možné hodně prostoru hrát, máme užší kádr a on sám chtěl hrát, proto do zápasu naskočil. Ke konci už si řekl o střídání, tak za něj šel Matuška,“ vysvětlil.

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Nezískali jsme ani bod a ještě jsme po červené kartě přišli o Hájka, který hrál výtečně a je pro nás hrozně moc platný. Podle mě to byl výborný zápas. V prvním poločase byli domácí jednoznačně lepší. My jsme se snažili hrát pozorně zezadu, ale hodně brzy jsme dostali naprosto zbytečný gól. Po přestávce jsme to naopak odpálili a byli jsme zhruba půlhodiny jasně lepší, i když v úvodu druhé půle chytil Červenec samostatný únik soupeře. My jsme si pak ale vytvořili jsme čtyři stoprocentní šance, respektive tři v podání Hájka a dvakrát Vaňka a penaltu, kterou Zeman neproměnil. Bod ležel na Dynamu na zemi a stačilo ho zvednout, což se nám bohužel nepodařilo. Kdybychom hráli další zápas proti Jindřichovu Hradci tak dobře jakou druhý poločas na Dynamu, tak věřím, že vyhrajeme. Každý zápas je ale samozřejmě jiný a musíme se na něj dát do kupy.“

Otava Katovice - SK Hořovice 6:0 (1:0)

Branky: 35. a 48. Požárek, 57. L. Bálek, 63., 83 (PK). a 90. Kadula. ŽK: 2:2 (Janoch, Motl – Königsmark, Pyšek. ČK: 0:1 (48. Novák). Diváci: 265. Rozhodčí: Duda – Pastyřík, Fencl.

Katovice: Švehla – Hnídek, Cibulka, Janoch, Motl (78. Mikeš) – L. Bálek (71. Bartůněk, 78. Rejšek), Kotrba, Repa, D. Bálek – Uher (60. Kadula), Požárek (61. Sládek).

Přemysl Šroub, trenér Otavy Katovice: "Abych řekl pravdu, začátek zápasu nám vůbec nevyšel. Hořovice hrály dbře a chvílemi nás i přehrávaly. Hráče jsem upozorňoval na to, aby soupeře nepodcenili, že dva body na jeho kontě vůbec nic neznamenají. Co jsem koukal na video, tak Hořovice sehrály výborné zápasy. To se na hřišti potvrdilo. Začátek jsme nechytli, hosté měli pár rohů a smrdělo to gólem. Pak se nám povedl brejk, centr ze strany a na zadní tyči jsme to uklidili do brány. Ještě před půlí jsme měli další obrovskou šanci, kdy gólman soupeře vyrazil ránu Cibulky ze dvou metrů. I tak jsme byli s vedením po poločase spokojeni. Utkání rozhodla naše druhá branka. Požárek to trefil hlavou. Pak přišla červená karta pro gólmana po nesmyslném strčení do rozhodčího a tím byl zápas rozhodnutý. Pak jsme přidali ještě čtyři pěkné branky."

FK Jindřichův Hradec – SK Senco Doubravka 2:3 (1:1)

Branky: 43. Drobný (pen.), 57. D. Cettl – 10. Patrovský, 56. Řehoř, 67. Světlík. ŽK: 1:0 (Nováček). Diváci: 350. Rozhodčí: Maiello – Toman, Hrivík.

J. Hradec: Drobný – Völfel, Koktavý, Nováček – Vaš, Mischnik, Distel (74. Waník), D. Cettl (67. Králíček), Janák – Strejček, Toman.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Zápas nám vůbec nevyšel. Asi jsme si neobuli ty správné kopačky. Neměli jsme cit na balonu, chyběla nám ta správná energie, zbytečně jsme prohrávali osobní souboje a ztráceli míče. První gól jsme dostali z dorážky, předcházelo mu špatné vystoupení stopera, který otevřel prostor pro soupeře. Těsně před pauzou jsme vyrovnali z penalty, kterou proměnil Jarda Drobný. Byl na ni určený, protože to byla jeho jediná podmínka. Tragické chyby nás provázely i po změně stran a hosté dvě z nich využili. V prvním případě skórovali nechytatelně hlavou ze sedmi metrů, pak opět z dorážky po standardce. Drobný nám pomohl s organizací hry a předvedl řadu výborných zákroků, ale kluci asi měli v hlavách, že všechno chytí. Bohužel, hráli jsme špatně a Doubravka získala všechny body zaslouženě."

Sokol Lom - Hvězda Cheb 2:1 (2:1)

Branky: 10. Kosobud, 33. Kučera - 5. Hrotek. ŽK: 1:2 (J. Rabiňák - Janda, Netrval). Diváci: 340. Rozhodčí: Polena - Hlaváček, Boček.

Lom: Matoušek – M. Rabiňák (66. K. Chotovinský), J. Chotovinský, Kosobud, J. Rabiňák – Grobár, Kučera, Pfeifer – Novák (90.+2 Do Trung), Musiol, Neužil.

Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „Utkání pro nás začalo dost nešťastně a brzy jsme inkasovali. Stalo se to po našem rohu, kdy chebský brankář vyrazil míč a soupeř z toho šel do brejku, který jsme špatně pokryli a nastřelili hráče, od kterého se balon odrazil do naší brány. Hned po pěti minutách jsme naštěstí vyrovnali, kdy se Ondřej Kosobud prosadil hlavou po rohu, a pak se ještě trefil z vápna Kučera po Pfeifrově úniku po levé straně a přiťuknutí Nováka. Soupeř se ve druhém poločase i přes naše vedení nikam netlačil, ale od nás to nebylo dobré. Směrem dopředu nám v poslední době chybí kreativita a taková ta lehkost. Přijde mi, že jsou kluci až příliš svázaní tím, že se od nás v těchto zápasech očekává jen vítězství. Na druhé straně jsme ale znovu vyhráli a dvěma góly dokázali otočit výsledek, takže nemůžeme být nespokojení. Cheb hrál docela pěkný fotbal a byl nepříjemný. V závěru nám dokonce zatrnulo, kdy zůstali na zadní tyči sami dva hráči, ale jeden z nich hlavičkoval vysoko nad bránu. Každopádně dobře víme, že bychom si při naší kvalitě měli s takovými zápasy a obzvlášť doma poradit lépe.“