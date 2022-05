Soběslav: Andrew – Rubick, Zeman, Boháč, Hromada (80. Markes) – Pavlík, Bouchal, Hoffmann (38. Boucník), Vaněk – Hájek (80. Dvořák), Podhradský (60. Kutner).

Katovice: Provazník – Hnídek, Cibulka (64. Květoň), Janoch, Motl – L. Bálek (73. Chylík), Repa, Korba, D. Bálek (56. Pavlovič) – Uher (64. Habor) – Požárek.

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Odehráli jsme asi nejlepší zápas v jarní části sezony. Katovice byly i bez Kaduly hodně silným soupeřem a je vidět, že mají dobře poskládaný tým s řadou šikovných hráčů. My jsme ale předvedli opravdu zodpovědný výkon. V prvním poločase jsme si vedle gólových situací vytvořili ještě další šance a mohli ho vyhrát výraznějším rozdílem. Ve druhé půli už jsme se přece jen více zatáhli a byly tam pasáže, kdy měl soupeř navrch. Vytvořil si i nějaké šance, ale nás několikrát podržel brankáře Colin Andrew. Přesto si myslím, že jsme zvítězili zaslouženě. Bylo to příjemné fotbalové odpoledne, a to i díky kvalitnímu a korektně vystupujícímu soupeři. Na zápasy s Katovicemi se ostatně právě kvůli tomu vždycky těšíme.“

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Podali jsme špatný výkon, asi nejhorší na jaře. Nedařilo se vůbec nic. Soběslav nás přehrávala a dostávali jsme góly z těch situací, na které jsem hráče upozorňoval. Nakopávají to za obranu, Vaněk tam svou rychlostí zabíhá a z toho jsme dostali dva góly. To byla velká chyba. Rozhodující moment byl druhý gól těsně před poločasem z penalty. Přišla chyba a následoval faul a jasná penalta. Máme zase co napravovat a musíme doma porazit Hradec. Odčinit výkon ze Soběslavi. Ten byl opravdu špatný, nedařilo se vůbec nic. Nějaké šance jsme si sice ve druhé půli vytvořili, ale zahodili je. Měli jsme dobrou šanci, kdy šel Uher sám na bránu. Snížit na 2:1, možná by se s tím něco dělat, ale musím sportovně přiznat, že Soběslav vyhrála zaslouženě."