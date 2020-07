Čeká na ně několik zajímavých přípravných zápasů a ten první hned nyní v sobotu. Od jedenácti hodin se na jejich hřišti představí devatenáctka pražské Slavie, za níž hraje Jaroslav Brejcha – synovec předsedy SK Otava Katovice Tomáše Hajduška st. a bratranec Tomáše ml., jenž nastupuje na postu stopera.

„Na sobotu se samozřejmě moc těším hned z několika důvodů. Zaprvé si konečně poprvé od březnového mistráku s Mýtem zahrajeme na hlavním hřišti. Zadruhé budeme hrát proti exkluzivnímu soupeři. Já jako sparťan vyrůstající ve slávistické rodině budu mít o motivaci postaráno. Asi si dám pod katovický dres ten sparťanský, aby mi dodával sílu a nedej Bože abych dal gól po rohu – budu s ním běhat po hřišti pět minut dokola (smích). No a zatřetí, pokud mu to zdraví dovolí, měl by nastoupit můj bratranec Jarda Brejcha, jehož kariéru sleduju už od jeho prvních krůčků. Viděl jsem nějaké zápasy v poslední době a jsem zvědavý, jak ze srovnání s TOP českými dorostenci vyjdeme,“ uvedl k duelu Tomáš Hajdušek ml.

„Ještě nevím, jestli nastoupím, protože mám potíže se zády, ale doufám, že se to dá do pořádku. Určitě by bylo pikantní proti sobě nastoupit, protože s bratranci vycházím velmi dobře a na dálku koukám na to, jak hráli. Do Katovic jsme jezdili s bratrem, když jsme byli malí, na prázdniny a pokaždé se tam rádi vracíme,“ doplnil k zajímavému setkání Jaroslav Brejcha.