/FOTOGALERIE/ Katovičtí fotbalisté si na úvod herní přípravy na novou divizní sezonu pozvali osmý tým uplynulého ročníku ČFL z Přeštic.

Fotbalová příprava: Otava Katovice - Robstav Přeštice. | Foto: Jan Škrle

Otava Katovice - Robstav Přeštice 0:6 (0:0)

Sestava Katovic: Provazník – Hnídek, Kostka, Michal Kynkor, Sigmund – D. Bálek, Janoch, Kotrba, Martin Kynkor, Brabec – Požárek. Střídali Kahuj, Sládek a Uher.

První přípravný zápas hráli Katovičtí bez nové trenérské dvojice Vašica - Dohanič, kteří byli na plánované dovolené. Příležitost dostali kromě zraněných všichni hráči, kteří jsou v přípravě. Katovičtí odehráli proti soupeři hrajícímu o soutěž výše solidní poločas, ten druhý již nevyšel. Ale příprava je od zkoušení a na výsledky se nehledí.

"Třetiligový soupeř byl lepší od samého začátku. Nám se podařilo v prvním poločase celkem kvalitně bránit a dokonce jsme měli více příležitostí ke vstřelení úvodní branky. Po změně stran se bohužel projevilo to, že hosté mohli nasadit do hry osm nových hráčů, zatímco my jenom tři. První dva góly jsme dostali rychle za sebou a úplně nás položil ten čtvrtý, který jsme si dali de facto sami po naší hrozné chybě. Pak se to sesypalo, bohužel. Zápas ovšem svůj účel splnil a jdeme dál," komentoval utkání pro klubový web předseda katovického fotbalu Tomáš Hajdušek, který zaskakoval na lavičce za trenéry.

Zdroj: SK Otava Katovice