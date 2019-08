Katovice – Mariánské Lázně 1:3 (1:2). Branky domácích: 14. L. Bálek.

Domácí vlétli do utkání bez respektu a prvních dvacet minut patřilo zcela jim. Převahu zužitkovali ve vedoucí branku, kterou vstřelil Bálek. Poté začal soupeř hru vyrovnávat a z nevinné akce dokázal vyrovnat. Těsně před odchodem na přestávku navíc vstřelil po standardní situaci i vedoucí branku. Domácí ještě mohli srovnat, ale nebylo jim přáno ani prakticky z brankové čáry. Ve druhém poločase hosté výborně bránili a Katovičtí ohrožovali jejich branku jen ranami z dálky. Hosté si pak ještě pojistili tři body brankou po další standardní situaci. Domácí v žádném případě v utkání nepropadli, ale soupeř byl podstatně efektivnější.

„Začátek jsme zvládli, měli tam několik brankových příležitostí a dali vedoucí branku. Pak měl obrovskou šanci na zvýšení Jindra Kadula. Dát to, asi by se zápas vyvíjel jinak. Na druhou stranu Mariánské Lázně nám ukázaly, jak je důležité být stoprocentní v produktivitě. Bez jediné šance soupeř vyrovnal na 1:1 a v závěru poločasu nám dal gól ze standardky. My zkrátka nemůžeme doma prohrávat zápasy ze standardek. Máme tam typy hráčů, kteří by to měli ubránit. Tentokrát jsme inkasovali z těchto situací dva laciné góly. To zápas rozhodlo. Soupeř moc šancí neměl, my je měli, ale když nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Na druhou stranu je třeba říci, že jsme byli po prvním gólu zbytečně nervozní, zalezlí a přestali hrát to, co jsme hráli na začátku. Byla z toho nakonec zasloužená výhra Mariánských Lázní. Soupeř nám ukázal herní vyspělost, když dokázal potrestat naše naivní chyby,“ shrnul utkání katovický trenér Roman Malý a pokračoval: „Ve druhém poločase nás soupeř k ničemu nepustil. Ví jak v tom chodit, dokázal míč udržet. My posledních pětadvacet minut zase zapnuli, ale akce nebyly dotažené. Přestože jsme měli náznaky šancí, do těch stoprocentních jsme se nedostali.“