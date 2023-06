Branky: 37. Habor, 64. Požárek, 74. Janoch - 16. Holík, 61. Voves, 89. Hojda, 93. (PK) T. Korelus. ŽK: 1:7 (Motl - L. Korelus 2, Bílik, Copák, Voves, Vlček, Pekhart /trenér/). ČK: 0:1 (84. L. Korelus). Diváci: 273. Rozhodčí: Popelka - Hlaváček, Gunitš.

Sestava Katovic: Provazník - Cibulka, Kostka, Janoch, Motl - Hnídek (62.Požárek), Kahuj, Kotrba, D. Bálek - Sládek (79. Rejšek) - Habor.

Na rozlučku přišlo na tři stovky fanoušků. Ti sice viděli sedm branek, ale ke spokojenosti měli daleko. Domácí sice otočili z nepříznivého stavu na 3:2, ale o body přišli v nastavení. "Zápas jsme měli vyhrát. Byli jsme lepší, bohužel jsme dostali čtyři góly. Přijde mi, že každý nakopnutý balon do našeho vápna skončí v naší bráně. Bráníme totálně nedůsledně. Měli jsme šance, vedli jsme 3:2, když jsme zápas otočili. Už jsme si mysleli, že vyhrajeme, ale fotbal se hraje 95 minut a nastavení jsme nezvládli. Nakopnutý míč do vápna, volný hráč z toho vyrovnal a za minutu přišla ještě penalta. Všechno špatně. Měli jsme to pojistit na 4:2 a byl klid. Druhý poločas jsme byli lepší, ale posledních pět minut vše degradovalo. Již jsem si myslel, že Horní Břízu nic nepředčí, kdy jsme dostali gól v nastavení. Ale tohle byla hrůza, navíc jsme hráli proti deseti. Vše se mělo dohrát jinak a získat tři body," kroutil hlavou nad závěrem utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Domácí sice měli v utkání z důvodu zranění a trestů několik absencí, přesto měli utkání uhrát do bodového konce. "Je nás sice málo, ale hrálo se jedenáct na jedenáct a všichni naši hráči mají něco v divizi odkopáno. Problém je v našem bránění, kdy si dáváme přednost. Na druhé straně si Domažlice za tím šly. Hrály o záchranu a pořád tomu věřily. Soupeř chtěl vyrovnat a my mu navíc darovali penaltu. Tím se zachránil. Zkrátka gratuluji k výhře, soupeř měl daleko větší vůli po vítězství," dodal katovický lodivd.

Katovičtí hrají poslední duel v Hořovicích. "Již vyhlížíme konec sezony a musíme začít skládat tým na další sezonu. Někteří hráči odcházejí a není jednoduché poskládat tým pro divizi z okolních hráčů. Ale uidíme, co se povede," hledí již do budoucna trenér Přemysl Šroub.