/FOTOGALERIE/ Katovičtí fotbalisté hostili v dalším divizním utkání předposlední Tochovice. Potřebovali vyhrát, aby si udrželi odstup od týmů bojujících o záchranu. Podařilo se.

Fotbalová divize: Katovice - Tochovice. | Foto: Jan Škrle

Otava Katovice - SK Tochovice 4:3 (3:1)

Branky: 7., 9. a 22. Uher, 75. Habor - 14. Šimůnek, 59. Čížek, 88. Sirotek. ŽK: 0:1 (Sirotek). Rozhodčí: Cihlář - Kubec, Kastl. Diváci: 290.

Sestava Katovic: Provazník - Hnídek, Cibulka, Janoch, Chylík - L. Bálek (91. Kostka), Kotrba, Kahuj, D. Bálek (76. Repa) - Uher (91. Sládek) - Habor (78. Motl).

Důležité body jsou doma, ale zápas to jednoduchý ani trochu nebyl. Začátek byl hodně divoký, když padly čtyři branky ve dvaceti minutách. "Začátek jsme měli dobrý a šli rychle do dvoubrankového vedení. Místo, abycom hráli stejně dál, nechali jsme si dát branku na 2:1. Naše zápasy doma jsou v poslední době jedno velké drama. Tento zápas jsme měli zvládnout s vyšší výhrou. Měli jsme na to šance, ale bohužel to bylo drama ž do konce," komentoval utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Ale ani pro hráče to není jednoduché. Prakticky od čtvtého místa jsou všichni stále ohroženi sestupem, což zákonitě musí svazovat nohy. "Samozřejmě to vnímáme. Kluci vědí, jak je důležité to doma zvládnout. To vše se na výkonu podepisuje. Ale Tochovice hrály dobrý fotbal. Mají tam škovné hráče, dobře kombinují, dokáží být tvrdí. Nám to dělalo problémy. Hráli jsme na brejky, které nám vycházely. Jen jsme měli dát více gólů, klidně šest či sed a nepřipustit závěrečné drama. Dostali jsme zbytečné góly, jeden byl dokonce vlastní. Zkrátka nám to nyní nelepí a musíme to urvat vůlí," dodal k utkání trenér.

Jako správný kapitán se ukázal Vladimír Uher, který dal tři branky. "Vláďa výborně proměnil brejky. Přeju mu to, že dal hattrick. Škoda, že to nebylo jednodušší vítězství," pochválil s úsměvem kapitána týmu trenér Šroub.

Nyní Katovické čeká jihočeské derby v Českém Krumlově. Ten se po prohře na Petřínu Plzeň dostal do problémů se záchranou. "Musíme již ukázat lepší výkon než předvádíme venku. Jezdíme na výlety, což se nesmí stávat. Tabulka se zase vyrovnává. My jsme čtvtí, ale máme sedm bodů na sestup. Každý bod je důležitý," doplnil k dalšímu programu trenér Katovic.