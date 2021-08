Dobře naladěni vstoupí v neděli 1. srpna do nového ročníku Fortuna divize fotbalisté Katovic. Vždyť v generálce porazili v úterý devatenáctku Slavie Praha po dobrém výkonu 5:0.

Katovičtí fotbalisté odstartují další ročník ve Fortuna divizi. | Foto: Jan Škrle

K prvnímu mistrovskému utkání nové sezony zavítají Katovičtí na hřiště Slavoje Mýto a připraveni by měli být na utkání dobře. „V našem dresu se oproti minulé nedohrané sezoně objeví řada nových kluků. Přes přestávku a přípravu bylo hlavním cílem je do týmu zapracovat. Někdy to sice nebylo úplně podle představ, ale v celkovém kontextu jsme v přípravě splnili, co jsme si předsevzali. Jsem s ní spokojen,“ zhodnotil předsezonní období v Katovicích trenér Přemysl Šroub.