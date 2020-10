Otava Katovice – Hvězda Cheb 3:5 (1:3). 10. a 67. J. Kadula, 57. M. Požárek – 6. L. Komberec, 18, 38. a 75. Z. Sláma, 56. J. Anděl.

„Byl to asi nejhorší zápas za mého působení v Katovicích. Dostali jsme lekci z produktivity, kdy soupeř šestkrát vystřelil a dal pět branek. Třikrát to bylo do šibenice a všechny góly z prostoru za vápnem. Zkrátka jsme to špatně bránili,“ komentoval utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Po nevydařeném prvním poločase domácí v tom druhém otevřeli hru a tlačili soupeře před jeho branku. „Hráli jsme na tři útočníky, pak i na tři obránce. Oni nám sice uskočili na 1:4, ale my dali rychle dva góly a byli na koni. Do konce bylo přes dvacet minut. Ale pak přišla znovu rána za šestnáctkou přesně k tyči a už to nešlo,“ doplnil k utkání trenér.

Katovičtí jsou zvyklí na podporu více než tří stovek diváků. Bez těch se museli tentokrát obejít. „Bylo to bez diváků a navíc na tréninkovém hřišti všechno takové divné. Hlavně ti diváci chyběli, jsou vždy dalším hráčem na place,“ povzdech si trenér Přemysl Šroub.

Sestava Katovic: Švehla – Cibulka, Koutský (77. D. Bálek), Tušer, Chylík – Repa, Janoch, Kotrba (46. Uher), L. Bálek – Kadula, Požárek.