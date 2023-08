/FOTOGALERIE/ Když se dozvěděli los MOL Cupu, zavládla v jejich kabině obrovská radost! Na katovickém trávníku se totiž nikdy v historii tak kvalitní soupeř nepředstavil. Ve středu 9. srpna budou tamní divizionáři vzdorovat druholigové Příbrami, která patřila celou řadu let mezi tuzemskou elitu. Dlouho očekávaný duel odstartuje v 18 hodin.

Katovičtí fotbalisté začali sezonu remízou 2:2 v Klatovech, nyní je čeká MOL Cup s Příbramí. | Foto: Jindřich Schovanec

Katovičtí vnímají střetnutí s Příbramí jako odměnu. "To, že nastoupíme proti takovému soupeři, je úžasné a odměna pro hráče i fanoušky. Bude to lákadlo pro široké okolí, nehledě na to, že mužstvo vede Karel Krejčí, který je tu velmi známý. K tomu do Příbrami přišel Josef Hušbauer, takže si myslím, že dorazí vysoká návštěva. Po letní přípravě to bude pro všechny odměna,“ uvedl katovický trenér Lubomír Vašica, jenž si přeje, aby jeho svěřenci podali dobrý výkon a favorita minimálně potrápili.

To, že se bude pro fotbalový klub od Otavy jednat o historickou událost, potvrzuje i šéf klubu Tomáš Hajdušek: "Určitě se jedná o nejkvalitnějšího soupeře v historii našeho klubu. Pro diváky máme připravený prodej našich klíčenek, permanentek a díky spolupráci se strakonickým pivovarem přidáme ještě jeden výčep piva. Takže bych chtěl všechny k nám do Katovic na pohárový zápas pozvat a třeba padne rekord našeho stadionu,“ přeje si Hajdušek s tím, že dosavadní rekord Dudák arény činí 731 platících diváků.

Klub prosí fanoušky, aby na utkání dorazili v předstihu a k parkování využili plochu za tréninkovým hřištěm Junior. Otevřeny budou oba vstupy, u nichž si bude možné také zakoupit nové klíčenky s motivem SK Otava Katovice nebo permanentku na nadcházející divizní sezonu.

"Moc se na vás těšíme a pokud byste dorazili v modrobílých barvách, budeme jenom rádi,“ vzkazují katovičtí hráči všem fotbalovým fanouškům, kteří se na utkání MOL Cupu do Katovic chystají.

Zdroj: SK Otava Katovice