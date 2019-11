Junior strakonice – SKP České Budějovice 3:2 po PK (1:0). Utkání s lídrem tabulky bylo po celou dobu velmi vyrovnané. V prvních třiceti minutách jsme byli lepším týmem a povedlo se nám jít do vedení. Ve 23. minutě vsítil branku Prajzler po přihrávce Bártíka. Hosté se po obdržené brance otřepali a hru postupně vyrovnávali.

Druhou část soupeř začal aktivněji a povedlo se mu vyrovnat v 54. minutě. Poté oba týmy chtěly strhnout vítězství na svou stranu. Hektický závěr nabídl velké drama. My jsme šli do vedení v 85. minutě, po rohu a závaru před brankou stříleli postupně Přib, Virostek a poslední Bártík, který už vše prostřelil. Radost netrvala dlouho, hosté kopali v 87. minutě přímý kop, který náš gólman vyrazil, ale bohužel nehlídaný hráč hostí střelu dorazil do naší svatyně.

Nakonec tedy rozhodovaly o vítězi pokutové kopy, které jsme zvládli lépe my. Výborně se v nich předvedl náš brankář, který dvě vyrazil. Štěstěna se tentokrát přiklonila na naší stranu, ale kluci jí šli hodně naproti. Bojovnost, srdce a nasazení dnes výborné. A co víc, soupeř už není první, hrát se dá s každým.

Sestava Junioru: Jáchym, Hrašný, Šimák, Virostek, Prajzler, Bambásek, Pomej, Bártík, Přib, Kafka, Černý,, Kříž, Macht, Šperl, Fligiel.

Martin Virostek