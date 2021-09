Petřín Plzeň – Otava Katovice 7:0 (2:0). Branky: 7. vlastní T. Janoch, 33. a 87. Z. Šimáně, 47. K. Bílik, 64. (PK) P. Bednář, 67. a 73. A. Demetr. ŽK: 2:3 (Klich a Bílik – Švehla, Rejšek a Sládek. Diváci: 60. Rozhodčí: Melničuk – Coufal, Šmat.

Sestava Katovic: Švehla – Hnídek, Cibulka (28. Sládek), Janoch, Motl – L. Bálek (56. Mikeš), Kotrba, Repa, D. Bálek – Kadula (68. Rejšek), Požárek (56. Uher).

„Takovou nálož samozřejmě nikdo nečekal, ale musím uznat kvalitu soupeře. Byli jsme horší, domácí nás běžecky totálně přehráli. Byli někde jinde, mají tam urostlé chlapy, což nám nesedí. Musíme to zkrátka přijmout, Nedá se nic dělat,“ komentoval utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Po prvním poločase to ještě na sedm branek v katovické síti nevypadalo. „První dva góly jsme dostali po standardkách. Chtěli jsme to po přestávce zkusit zdramatizovat, ale hned v úvodu druhé půle jsme inkasovali potřetí a totálně se nám to rozsypalo. Neřekl, bych, že by to bylo herně špatné, ale domácí nás přehráli důrazem a běžeckou rychlostí. Bylo to o parník,“ doplnil k utkání trenér.

V předchozím kole Katovičtí porazili Hořovice 6:0, nyní 0:7 padli na Petříně. Je třeba to rychle hodit za hlavu a myslet na další zápas. „Když dokážeme 6:0 vyhrát, tak musíme na druhé straně přijmout porážku 0:7. Taková ta soutěž zkrátka je. Kvalita soupeřů je vysoká a je třeba se z toho oklepat. Je třeba to hned na úterním tréninku vyhnat z hlavy, připravit se na Cheb a odčinit to,“ hledí již k dalšímu programu trenér Šroub.