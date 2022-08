Branky: 45. a 48. D. Bálek. ŽK: 1:2 (Vinkler – Chylík a Požárek. Rozhodčí: Vnuk – Zoufalý, Chládek. Diváci: 152.

Sestava Katovic: Švehla – Cibulka, Kostka, Chylík, Motl – D. Bálek (90. Rejšek), Kotrba, Sládek, Uher, Štěch – Habor (72 Požárek).

Plzeňský Petřín zdaleka nepatří mezi nejoblíbenější týmy katovických fotbalistů. O to důležitější body si vezou. „Petřín již za těch několik let známe. Víme, co jsou jejich největší zbraně, což jsou hlavně rychlé brejky po stranách, a tak jsme proti tomu postavili naši taktiku. Hodně jsme se zatáhli a naopak jsme my chtěli z brejků překvapit je. A vyšlo to. Ze dvou brejků jsme dali dva pěkné góly a vezeme si velice důležitou výhru. Petřín se netajil ambicemi na postup, takže jsme hráli proti jednomu z nejtěžších soupeřů v soutěži,“ shrnul duel katovický trenér Přemysl Šroub.

Obě branky dával David Bálek. Našli tedy Katovičtí nového kanonýra? „Jsme všichni rádi, že to tam Davidovi padlo. Navíc hrál přes nohu na pravé straně zálohy. První gól byl po prostrčení míče na vápně. Zaběhl za obranu a krásným lobem přehodil padajícího gólmana. Druhý gól byl hned na začátku druhé půle po krásném centru Vládi Uhra. Zpracoval si míč a zkušeně to uklidil do sítě,“ popsal branky trenér.

Přemysl Šroub musel oproti přípravě měnit sestavu, když chybělo několik hráčů. „Lukáš Bálek se ženil, za svědka mu byl Janoch a byl tam i Květoň. Tihle tři s námi zkrátka nebyli. Trochu jsme to přeházeli. I přes tyto absence jsme to zvládli na jedničku. Kluci, kteří nedostávali v minulé sezoně tolik příležitostí, ukázali, že tu kvalitu mají a dokáží nahradit ty, kteří nebyli. Byl to kvalitní týmový výkon,“ chválil hráče trenér Šroub.

Výhra na Petříně je povzbuzením do dalšího zápasu. „Jedeme na béčko Příbrami. Opět to bude těžký soupeř, ale opět uděláme vše pro úspěch,“ doplnil k dalšímu duelu trenér.