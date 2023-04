/FOTOGALERIE/ Podruhé v řadě cestovali v divizi fotbaisté Českého Krumlova na hřiště soupeře. Tentokrát vezou bod z Rokycan.

Fotbalová divize: Rokycany - Český Krumlov 0:0 | Foto: Deník/Václav Havránek

FC Rokycany - Slavoj Český Krumlov 0:0

ŽK: 2:2 (Matas, Titl - Matuška, Svoboda). Rozhodčí: Hamouz - J. Beneš, A. Beneš. Diváci: 151.

Sestava Č. Krumlova: Beránek - Trmal, Svoboda, Kuna, Kolář - Vonášek (60. Parakhnenko), Matuška, Novák, Vávra - Strapek (79. Vaněk), Růžička (90. Gelnar).

V divizní skupině A se do vyrovnané tabulky každý bod ze hřiště soupeře počítá. "Spokojeni můžeme být s bodem, na druhé straně musíme být trochu nespokojeni s tím, že jsme měli dva samostatné nájezdy na bránu a nedali z nich žádný gól. Mohli jsme se vracet ještě veseleji. Po zápase s Příbramí jsme si trochu promluvili o defenzivě a kluci si to vzali k srdci. V Rokycanech byla hra v obraně v pořádku. Tentokrát mě mrzí ty neproměněné šance. Poud se venku naskytnou, tak se zkrátka minimálně jedna musí proměnit," hodnotil utkání českokrumloský trenér Václav Domin.

V divizi jsou všechny zápasy na hřištích soupeřů velice těžké. "Rokycany hrály výborně na začátku podzimu, tam chvíli vedly tabulku. Na jaře se jim tolik nedaří. Byli jsme připraveni na jejich silový fotbal, mají vysoké hráče, centrují to do vápna, jdou za každým míčem. To jsme dokázali eliminovat. Měli jsme dokonce více šancí, takže škoda, že to tam alespoň jednou nepadlo," doplnil k utkání V. Domin.

Po dvou zápasech venku hostí v dalším kole hráči Slavoje Mariánské Lázně. Ty jsou v tabulce pod nimi. "Hraje se o šest bodů, takže každý hlas fanoušků nám pomůže. Doufám, že nám konečně na domácí zápas vyjde počasí. Potřebujeme Mariánky podržet pod sebou. Výhrou bychom si zase vytvořili bodový polštář. Přijdou jihočeská derby a v nich je to vždy ošidné," díval se k dalším duelům Václav Domin.