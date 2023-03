/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Českého Krumlova mají důvod k radosti. Poprvé na jaře dovedli divizní duel do vítězného konce, navíc na hřišti Klatov.

FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 - FK Slavoj Český Krumlov 0:2 (0:1). | Foto: Jindřich Schovanec

SK Klatovy - Slavoj Český Krumlov 0:2 (0:1)

Branky: 25. Růžička, 58. Kabele. ŽK: 3:1 (Holík, Málek, Lukeš - Beránek). Rozhodčí: Lerch - Maiello, Šagfránková. Diváci: 132.

Sestava Českého Krumlova: Beránek - Trmal, Kabele, Kolář - Matuška, Svoboda - Vonášek (85. Vaněk), Novák, Vávra (67. Strapek) - Růžička (76. Tůma), Kuna.

Trenér Václav Domin.Zdroj: Jan ŠkrlePo bodu z Horní Břízy a domácí porážce s Aritmou Praha vyráželi Slavojáci k těžkému duelu do Klatov. "Musíme se přizpůsobit stylu, jakým se na jaře divize hraje a také to hrát ze zajištěné obrany," říkal ještě před utkáním trenér Václav Domin. A vyplatilo se. Tři body putovaly do Krumlova.

Taktická příprava na nepříjemný herní styl Klatov slavila úspěch. "Kluci se na to připravili zodpovědně. Hráli to, co jsme si řekli, perfektně plnili pokyny. Jeli jsme k utkání s tím, že chceme hrát vzadu na nulu a díky výkonu všech na hřišti se to podařilo. Hráli jsme ze zajištěné obrany a postupně si i vytvářeli brankové šance, které jsme ale neproměňovali," charakterizoval utkání trenér Slavoje Václav Domin.

První branka přišla v polovině první půle. "Vonášek prošel po lajně přes hráče, nacentroval na Kunu, kterého jsme tentokrát vytáhli do útoku, ten to sklepl hlavou Růžičkovi, který to poslal levačkou do brány. Druhý gól jame pak dali ve druhém poločase ze standardky. Všichi hráči přeběhli na první tyč a Kabele to poslal přímo z trestňáku přes celou bránu do sítě," popsal obě branky trenér.

V Krumlově tak po utkání panovala velká spokojenost. "Přišla pochvala, kluci hráli výborně. Zápas odmakali. Podle domácích trenérů jsme si výhru zasloužili. Musím vyzdvihnout výkon všech tří rozhodčích. Pískal ligový Lerch, který to zvládl výborně. Hru dobře pouštěl, zbytečně to nekouskoval," doplnil k utkání trenér Domin.

V dalším kole hostí Český Krumlov na svém hřišti soupeřez Tochovic.